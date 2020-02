Racing Point denkt aan strijd met Ferrari: ‘Onze verwachtingen overtroffen’

Racing Point toonde tijdens de eerste wintertest in Barcelona een totaal ander concept van auto dan de afgelopen jaren. Terwijl sommige stemmen in de paddock als ‘Mercedes-kopie’ omschrijven, is Racing Point tevreden over de nieuwe auto en optimistisch voor het seizoen 2020. “We hebben een hele goede auto. Hij voelt compleet anders en is beter op alle gebieden.“

Drie testdagen zijn er achter afgewerkt, drie keer stond een Racing Point bij de eerste vier. Natuurlijk vertellen tijden tijdens de wintertest niet het hele verhaal, maar het team uit Silverstone is op zijn minst gezegd positief. “We hebben onze verwachtingen overtroffen”, vertelt technisch directeur Andrew Green aan Auto Motor und Sport. Intern schat Racing Point zich momenteel voor Ferrari en zelfs niet ver achter Red Bull volgens het Duits magazine.

Ook Sergio Perez klinkt uiterst positief over de RP20. “We hebben een hele goede auto. Hij voelt compleet anders en is beter op alle gebieden”, vertelt Perez. “De instabiliteit achteraan is ook verdwenen.” Waar Racing Point in de rangorde zal staan in Australië durft de Mexicaan niet te voorspellen. “Ze (de topteams, red.) hebben vast iets achter de hand. Bij ons komt er tot Melbourne niet veel meer bij”, lijkt Perez snelle upgrades te ontkennen.

De gelijkenissen tussen de Racing Point RP20 en de Mercedes W10, de Zilverpijl van 2019, zijn talrijk. Tegenstanders van het team in roze noemen de nieuwe bolide een ‘Mercedes-kopie’, iets wat teambaas Otmar Szafnauer stellig ontkent. “We hadden alleen foto’s als referentie. De auto is 100 procent door ons ontwikkeld. We hebben de beste auto als sjabloon gekozen. Wat is daar mis mee?”, vraagt Szafnauer zich af.

