Terugblik wintertest 1: Mercedes imponeert, Red Bull productief, Ferrari anoniem

Stiekeme stuurtjes, afgekeken huiswerk en veel koffiedik kijken: de eerste wintertest van 2020 zorgde voor meer dan genoeg headlines. FORMULE 1 zet de belangrijkste punten van test één team-voor-team voor je op een rijtje, en probeert de zin van de onzin te scheiden. Zonder te veel naar de tijden te kijken. Maar wel een beetje, uiteraard.

Mercedes

Zoals gezegd: rondetijden, kilometers, het valt allemaal weg te wuiven als ‘voor wat het waard is’. Maar die 1:15.732 die Valtteri Bottas vrijdagochtend op de stopwatch zette, deed menigeen opkijken. Geen van de andere teams kwam ook maar onder de 1:17…

Werp een blik op de krantenkoppen, en je krijgt een gevoel dat al dagen (om niet te zeggen jaren) in de paddock regeert: dat Mercedes op een ander niveau opereert dan de rest. Zie ook het stuursysteem dat donderdag wereldnieuws was in de Formule 1: of het nou een gimmick of gamechanger is, het is geen toeval dat uitgerekend Mercedes ermee komt.

De titelverdediger legde de meeste meters af. Ook buiten de baan zit Mercedes niet stil, neemt niets voor lief. Het lijkt alles onder controle te hebben, maar rekent zich niet rijk na pas de eerste wintertest. Maar durft iemand eraan te twijfelen dat Mercedes er goed voor staat?

Ferrari

Ferrari gaf woensdag toe in een low engine mode te zijn begonnen, maar ook de dagen daarna imponeerde de Scuderia niet, met de motorpech van Sebastian Vettel vrijdag als dieptepunt. Qua kilometers hield het alleen Haas en Williams achter zich.

Zo goed als Ferrari in 2019 uit de startblokken kwam, zo anoniem was de grootste naam in de Formule 1 bij de aftrap van 2020. Wat daar nog bij komt? “Dat Mercedes en Red Bull heel snel zijn”, ziet Ferrari-teambaas Mattia Binotto.

Binotto rept zelfs al over hoe lang het seizoen is, dat het niet in de eerste race gewonnen wordt. Helemaal waar, maar het zal de druk vanuit Italië niet minder maken. Wel heeft Binotto nog een ander goed punt: die sterke start in 2019, leverde ook geen titels op. Dus heeft Ferrari dit jaar bewust een andere teststrategie gekozen. Maar, erkent Binotto: “Ik ben niet zo optimistisch als vorig jaar.”

Red Bull

Kilometers maken, dat was Red Bulls mantra tijdens de eerste testdriedaagse, en dat is gelukt. De stierenstal draaide na Mercedes de meeste rondjes. En Red Bulls RB16 lag lekker op de weg. “Dit is was je wil”, was Max Verstappens antwoord op zo ongeveer alle vragen.

Kleine problemen waren er wel – een motorwissel uit voorzorg op donderdag, terwijl vrijdagochtend aan de achterkant iets brak bij Verstappen – maar geen grote zorgen. Teambaas Christian Horner durfde donderdag al van een ‘positieve start’ te spreken. “Er waren wat punten van de RB15 die we wilden verbeteren, Dat is, volgens mij, goed gelukt.”

Verstappen straalde vrijdag toen hij klaar was met rijden een kalm soort zelfvertrouwen uit. “De nieuwe auto is in elk opzicht beter.” Om eraan toe te voegen: “Tot op heden loopt alles gesmeerd.”

Lees ook: Verstappen blikt terug op eerste wintertest: ‘Tot op heden loopt alles gesmeerd’

McLaren

“Eén van McLarens beste winters van de laatste jaren”, zo omschrijft teambaas Andreas Seidl het begin van de Britse formatie. Geen grote problemen, veel kilometers op de teller, prima tijden op de klok: “Ik ben heel, heel happy.”

De best of the rest van 2019 lijkt favoriet om die eretitel in 2020 vast te houden. Al zullen ze rivalen als Renault en Racing Point nog niet uitvlakken. Om bij te blijven, blijven er ook updates uit de fabriek in Woking komen. McLaren reed vrijdag al met een nieuwe voorvleugel. In week twee, volgt meer.

(tekst loopt door onder de foto)

Renault

Het is makkelijk om te roepen dat het niet veel is bij Renault, maar dat is te kort door de bocht. De Franse fabrieksformatie zag Daniel Ricciardo vrijdag spinnen én stilvallen, terwijl de rondenteller lang laag stond, tot een late eindsprint. Scorebordjournalisten zien echter ook dat Renault het op twee na snelste team was…

Positief is tevens dat de R.S.20 een stap vooruit lijkt. Ocon kon de voiture de bochten in jagen, al leek deze nét wat minder stabiel dan de Mercedes – maar ook de McLaren. Een stap, geen sprong, maar daar had Renault ook niet op gerekend.

Alpha Tauri

Een nieuwe naam, een nieuwe kleurstelling, maar verder lijkt er weinig veranderd. Pierre Gasly en Daniil Kvyat draaiden braaf hun rondjes af, zonder echt op te vallen. “De auto voelt oké”, was Kvyats koele, niet bepaald superenthousiaste constatering. “We moeten hem nog wel ‘aan switchen‘, maar dat geldt voor iedereen. We hebben wel vooruitgang geboekt.”

Racing Point

Racing Points RP20 wist in Barcelona heel wat (afwijzende) blikken op zich gericht. En dat niet vanwege de knalkleur, maar omdat de ‘roze Mercedes’ een kopie is van de kampioenschapsauto van vorig jaar. Het team draaide er niet omheen dat het een geval ‘beter goed gejat dan slecht bedacht’ is, en dat blijkt ook echt het geval: Sergio Pérez en Lance Stroll waren snel, en de RP20 snel en stabiel.

Alfa Romeo

Als laatste trok Alfa Romeo woensdagochtend het laken van de auto, en het stond ook donderdagmiddag weer in de spotlights: Kimi Räikkönen zorgde voor de eerste rode vlag van de week, maar produceerde tevens de snelste tijd – uiteindelijk de derde van de week. Räikkönen bleef typisch onbewogen. “We lijken goede progressie te hebben gemaakt, maar wie weet waar we staan.”

Haas

In 2019 zat Haas met veel vraagtekens over haar onvoorspelbare auto. Heeft het nut antwoorden? “Goede vraag, maar die mag ik niet beantwoorden. Vraag maar aan de baas”, reageerde Romain Grosjean. De normaal zo uitgesproken Günther Steiner was kort van stof: “Het ziet er goed uit.” Toch was Haas het traagste team, met de minste ronden…

Williams

Na de rampzalige seizoensstart van 2019, toen de auto niet af was en Williams twee testdagen miste, was George Russell dit keer de eerste coureur op de baan. “Er staat een lach op mijn gezicht”, zei Claire Williams niet voor niets. Meer reden tot lachen, voor wie tóch naar tijden kijkt: Williams lijkt de aansluiting voorzichtig te hervinden, of in elk geval niet meer stijf achteraan te bungelen.

De top tien van testweek één, op team: