12 maanden geleden leek Ferrari het leidende team na de wintertesten. Een jaar later is dat niet het geval, althans niet volgens teambaas Mattia Binotto. Volgens de Italiaan staat Ferrari momenteel minder ver dan concurrenten Mercedes en Red Bull. “Ik ben niet zo optimistisch als vorig jaar.”



Ferrari begon de eerste testweek van 2020 bescheiden met een achtste tijd, al gaf Charles Leclerc meteen toe dat het team nog niet bezig was met prestaties. Hoewel de tijden niet alles zeggen tijdens de wintertesten, is Binotto terughoudend na wat hij gezien heeft de eerste testdagen. “Ik ben niet zo optimistisch als vorig jaar”, geeft Binotto toe. De reden? “De anderen op dit moment sneller zijn dan wij”, volgens Binotto.

“Hoeveel sneller is moeilijk te beoordelen. We zullen alle gegevens de komende dagen doornemen, maar ik denk niet dat we op dit moment zo snel zijn als zij,” gaat hij verder in gesprek met onder meer FORMULE 1. “Maken we ons zorgen? Zeker. Maar ik denk dat het te vroeg is om onze zorgen te definiëren”, aldus Binotto.



Binotto predikt rust en wil wachten tot Australië voor hij conclusies maakt. “Ik heb zeker Mercedes en Red Bull de eerste dagen heel snel gezien. Maar laten we wachten op volgende week en op Australië voordat we beoordelen wat de echte prestaties zijn.”

Zelfs al zou Ferrari het derde team zijn in Melbourne, dan is nog niets verloren. “De prestaties in Australië zijn er om het seizoen mee te beginnen. Wetende dat een seizoen van 22 races erg lang is, kan alles veranderen. Maar ik denk dat het potentieel er is”, besluit Binotto met een positieve noot.



