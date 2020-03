Andrew Green, technisch directeur van Racing Point, zegt dat het naïef was om te denken dat Racing Point na de investeringen sinds Lawrence Strolls overname geen stappen zou zetten. Green reageert daarmee opnieuw op de kritiek van andere teams, die zeggen dat Racing Point de Mercedes van vorig jaar heeft gekopieerd. “We lieten al zien wat we met vrijwel niets kunnen doen.”

Sinds het consortium onder leiding van de Canadese miljardair Lawrence Stroll Racing Point in de zomer van 2018 overnam, wordt er hevig geïnvesteerd in het team uit Silverstone. Geld is geen probleem meer voor de roze renstal. Het verhoogde budget lijkt dit seizoen zijn vruchten af te werpen. Racing Point maakte indruk tijdens de wintertesten in Barcelona.

Die goede indruk komt er volgens andere teams omdat Racing Point de Mercedes-bolide van vorig jaar heeft gekopieerd. Volgens Green heeft de frustratie van de concurrentie andere redenen. “Volgens mij komt het neer op het feit dat sommige teams misschien niet zo goed werk hebben verricht”, vertelt de technisch directeur aan Autosport.

Green zegt dat het naïef was om te denken dat Racing Point na de investeringen geen stappen zou zetten. “We zijn een team dat, met weinig geld, twee jaar op rij vierde eindigde. We lieten al zien wat we met vrijwel niets kunnen doen”, stelt Green. “Dan is het naïef om te denken dat zo’n team met geld en voldoende middelen niet zou verbeteren.”

De technisch directeur dat denkt dat reacties vooral een blijk van frustratie zijn. “Ik denk dat veel van hun frustraties voortkomen uit hun eigen situatie. Misschien denken ze ‘jeetje, we hebben ons werk niet goed gedaan’. Dat is wat ik zou denken als ik er van buitenaf naar zou kijken”, besluit Green.

