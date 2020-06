Racing Point plant slechts één upgrade aan 2020-auto

Het verstoorde seizoen stuurt ook de upgrade-planning van de F1-teams in de war. Andrew Green, technisch directeur van Racing Point, zegt dat zijn team maar één upgrade zal aanbrengen aan de RP20. “Onze focus is veranderd naar de auto van volgend jaar.”

Racing Point beperkt het aantal upgrades aan de 2020-auto waarschijnlijk tot slechts één. Andrew Green, technische directeur van de roze renstal, legt uit hoe de verstoorde kalender de ontwikkelingsplannen van het team heeft beïnvloed. “Sinds de fabriek opnieuw open is en we duidelijkheid hebben over de kalender, hebben we onze ontwikkelingsstrategie grondig herzien”, vertelt Green aan RaceFans.



Vooral (gedeeltelijke) duidelijkheid over de kalender is daarbij belangrijk. “Vooral waar we gaan racen”, verduidelijkt de TD. “Racen we op Monza? Racen we in Spa? Voor die twee circuits zijn specifieke aero-pakketten nodig.” Verder speelt ook de ontwikkeling van de 2021-auto een grote rol. “Rond deze tijd van het jaar richten we ons altijd op de auto van volgend jaar. Wat deze keer heel vreemd is, aangezien de auto van dit jaar nog geen meter heeft geracet. We bevinden ons dus in een vreemde situatie.”

Ondanks alle veranderingen houdt Racing Point toch een beetje vast aan de oorspronkelijke planning. “We hadden een aantal updates die voor race 6 gepland waren, wat op de oorspronkelijke kalender Barcelona zou zijn geweest. Alles wat we nu doen is dat we die planning met negen weken hebben opgeschoven. Die update zal er dus waarschijnlijk ook in het nieuwe seizoen halverwege komen”, voorspelt Green upgrades voor Barcelona.

2021

Waar het F1-circus na Monza (race 8, red.) naartoe reist, is voorlopig onduidelijk. Daarom verlegt Racing Point nu al de focus op 2021. “We hebben we geen zicht op wat er volgt na deze acht races. Daarom zou het onverstandig zijn om een hele grote update voor race negen te plannen, aangezien we niet weten wat de negende GP is, wanneer die doorgaat en waar die zal plaatsvinden. Daarom denken we dat na de update die we al hadden gepland, dat waarschijnlijk de auto voor de rest van dit jaar zal zijn.”

