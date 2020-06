Renault en Racing Point ronden laatste training af voor Oostenrijk

De een in Oostenrijk, de ander in Silverstone. Renault en Racing Point hebben hun eerste kennismaking met het nieuwe normaal er op zitten. De Fransen deden dat met de twee jaar oude RS18 terwijl Racing Point zijn nieuwste paard van stal haalde.

Renault had zijn tenten van het trainingskamp opgeslagen op de Red Bull Ring. Daniel Ricciardo mocht gisteren zijn eerste kilometers maken sinds de wintertest in Barcelona, vandaag mocht Esteban Ocon plaatsnemen in de auto van 2018. De Fransman werkte 143 rondjes af op de baan waar over ruim twee weken het seizoen 2020 dan alsnog wordt begonnen.

And of course, still: 🏎 R.S.18 📍 Red Bull Ring #RSspirit @OconEsteban pic.twitter.com/JoR6pCb5F8

Net als Mercedes dat al deed, oefende Renault met de nieuwe veiligheidsprotocollen die straks tijdens het seizoen het risico op nieuwe coronabesmettingen zoveel mogelijk moeten indammen. Waar Renault een training met een oude auto inplande, maakte Racing Point gebruik van zijn tweede filmdag.

Op Silverstone werd er met de auto van dit jaar gereden, aan een dergelijke filmdag zit allerlei beperkingen waaronder een maximum van 100 gereden kilometers en het gebruik van dummybanden. Lance Stroll maakte vandaag opnieuw kennis met zijn roze bolide.

“Het team heeft niets aan het toeval overgelaten om veiligheid te waarborgen voor het personeel langs de baan. We hebben onze test gedaan achter gesloten deuren en hebben alle maatregelen genomen met betrekking tot gezichtsbescherming.”

Guess who’s back! 👋

It’s @lance_stroll behind the wheel – for the first time since winter testing way back in February! 📆

Safety is the top priority today. We’re operating in line with the ‘new normal’ to keep everybody safe trackside 🤜🤛 pic.twitter.com/O1yH0AT78F

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) June 17, 2020