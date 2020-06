Helmut Marko ergert zich aan Renault-training op ‘zijn’ Red Bull Ring

Mercedes heeft al twee trainingsdagen erop zitten, Ferrari moet nog en ook Renault heeft nu tijdens een training als team aan de nieuwe werkomstandigheden kunnen wennen. Alleen gebeurt dat op Helmut Marko zijn lievelingsbaan en dat vindt de Red Bull-topman maar niets.

Voordat het seizoen op 5 juli alsnog losbarst, mogen teams volgens de regels niet met de uitdager van 2020 rijden. Alleen met een officiële filmdag mag dat wel: dan zijn er maximaal 100 kilometer toegestaan en worden er speciale banden gebruikt waardoor eventuele vergaarde data vrijwel onbruikbaar is.

Elk team heeft twee van zulke dagen, zo gebruikt Toro Rosso zijn tweede dag op Imola volgende week. Filmdagen worden over het algemeen gebruikt voor, inderdaad, het maken van filmbeelden maar belangrijker: het is een mooie gelegenheid om de systemen eens door te lopen om te kijken of alles werkt.

Een tweede optie voor de teams is om met een auto van ouder dan 2 jaar te rijden: er geldt een onbeperkt kilometeraantal en zo kan er gewend worden aan de procedures met betrekking tot het voorkomen van coronabesmettingen die nu gelden voor de komende races. Red Bull zal voor 5 juli van geen van de twee opties gebruik maken.

Geen punt, zei Verstappen eerder al.“Die teams rijden toch met een oude auto en andere banden dan normaal. Ik heb voor mezelf toch besloten dat niet te doen. Ik denk dat we het na drie of vier rondjes wel weer gewend zijn”, zegt hij. En bovendien: “We hebben nog genoeg tijd om te rijden”, zegt hij over het openingsweekend in Oostenrijk.

Al zou Red Bull graag willen rijden met een oudere auto, dan moet het aankloppen bij Renault en daar ligt het pijnpunt. De scheiding twee jaar geleden was op zijn zachtst gezegd niet soepel en het laatste wat de Fransen nu zouden willen, is de concurrent helpen. Maar in deze koude oorlog heeft Renault wel een slag weten te winnen: vandaag rijdt Esteban Ocon namelijk zijn rondjes in de RS18 (auto van 2018, red.) op de Red Bull Ring. Morgen is Daniel Ricciardo aan de beurt.

Het management van de Red Bull Ring opereert onafhankelijk van het Formule 1-team van Red Bull, de lijntjes zouden toch redelijk kort moeten zijn. Niet kort genoeg dus, vindt Helmut Marko. De Oostenrijker staat niet bekend als de grootste liefhebber van Renault en was dan ook niet goed gehumeurd over de Renault-test. “Laten we het een genereus gebaar noemen”, aldus een sarcastische Marko tegen Speedweek.com. “Geweldig dat ze de baan aan een concurrerend team hebben verhuurd.”