Grosjean over toekomst Haas: ‘Monteurs vragen zich af ‘wat gaat er gebeuren?”

Romain Grosjean is gerust in het voortbestaan van ‘zijn’ Haas F1 Team. Teameigenaar Gene Haas maakte de afgelopen maanden meermaals duidelijk dat een uitstap uit de F1 na 2020 tot de mogelijkheden behoort. Grosjean heeft er vertrouwen in dat het Amerikaanse team overnemers zou vinden, mocht Haas na dit seizoen stoppen met zijn Formule 1-team. “Het is namelijk een geweldig team, met een succesvol model erachter en veel mensen die samen efficiënt kunnen werken.”

Gene Haas herhaalde het aan de start van de wintertests. “Ik wacht eigenlijk een beetje af hoe dit seizoen begint”, vertelde Haas, gevraagd naar hoe hij de toekomst van zijn team in de Formule 1 ziet. “Als we weer een slecht jaar hebben, is dat uiteraard niet gunstig”, klonk het duidelijk. Die woorden kwamen voor Haas-coureur Romain Grosjean niet als verrassing. “Gene is altijd duidelijk geweest: hij kwam in de F1 om zijn merk Haas Automation verder op de kaart te zetten. Dat is gelukt, het merk is nu op grote schaal bekend”, vertelt de Fransman aan Canal+.

Lees ook: Toekomst Haas F1 hangt van seizoensstart af: ‘Afwachten hoe we 2020 beginnen’



“Verder kwam hij in deze sport, omdat hij een raceliefhebber is, een echte petrolhead“, gaat Grosjean verder. “Maar goed: zal er ook maar één iemand binnen Haas zijn die in 2019 heeft genoten van de F1-races?”, vraagt de Fransman zich af. Grosjean doelt daarmee op het teleurstellende seizoen dat Haas in 2019 doormaakte.

Grosjean lijkt zich niet al te veel zorgen te maken, zijn monteurs doen dat wel. “De monteurs vragen zich wel af ‘wat gaat er gebeuren’, zij maken zich meer zorgen. Maar het management, de coureurs en engineers weten dat we gewoon samen aan de bak moeten.” Stel dat Gene Haas zich terugtrekt uit de F1, dan hoeft dat volgens Grosjean nog niet het einde te zijn. “Als Gene de stekker eruit trekt, dan denk ik dat het team wel wordt overgenomen en blijft bestaan. Het is namelijk een geweldig team, met een succesvol model erachter en veel mensen die samen efficiënt kunnen werken.”

Lees ook: Trust-oprichter Michel Perridon 10 miljoen later: ‘Als je poen hebt, trekt de F1 je leeg’