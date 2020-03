De toekomst van Haas in de F1 na 2020 hangt af van hoe het team aan het seizoen begint. Dat stelt teameigenaar Gene Haas. “Als we weer een slecht jaar hebben, is dat uiteraard niet gunstig”, zegt hij over de toekomst van de renstal.



“Ik wacht eigenlijk een beetje af hoe dit seizoen begint”, zegt Haas in gesprek met Autosport, gevraagd naar hoe hij de toekomst van zijn team in de Formule 1 ziet. “Als we weer een slecht jaar hebben, is dat uiteraard niet gunstig”, draait de Amerikaan daar niet omheen.

Haas begint in 2020 aan haar vijfde seizoen. Na een verrassend goed debuutjaar (achtste met 29 punten in 2016) ging het tot en met 2018 steeds beter. In 2018 werd het zelfs vijfde in het WK, maar 2019 was een rampjaar. Haas werd slechts negende en liep veel geld mis door de sponsorsoap met Rich Energy, terwijl het in 2020 ook minder prijzengeld ontvangt door de tegenvallende resultaten van vorig jaar.

Tegenover Autosport omschrijft Haas dit vijfde jaar als een goed moment om te evalueren. “En om te kijken of we verdergaan. Ik zeg niet dat we niet doorgaan”, benadrukt hij, maar: “het moet wel afgewogen worden. Weer vijf jaar racen, zou namelijk een flink commitment zijn.”

Met de regelrevolutie van 2021 op komst in de Formule 1, is begin 2020 ook een logisch moment voor Haas om te evalueren. Want hoewel de 2021-regels voor een sportief en financieel eerlijker speelveld moeten zorgen, zit Haas nog met vragen.

“De grote vraag is natuurlijk: wat gaat het allemaal kosten? En zijn al deze veranderingen de investering dan waard?”, vraagt Haas zich hardop af, refererend aan de toekomst van zijn team. “Ik weet dat iedereen denkt dat de nieuwe regels top zijn, maar het wordt ook duur.”

2019 was een rampjaar voor Haas, dat de auto niet aan de praat kreeg en een sponsordeal in een soap zag veranderen. In 2020 moet het beter, al was het maar omdat eigenaar Gene Haas twijfelt of hij wel met het team door wil.

Haas, de underdog bij uitstek, lijkt begin 2019 de verrassing van het seizoen te worden. In 2018 is het kleinste team op de grid als vijfde geëindigd in het WK en het nieuwe seizoen begint veelbelovend. In Australië kwalificeren Kevin Magnussen en Romain Grosjean zich als zesde en zevende, bovendien finisht Magnussen als best of the rest. “De auto deed het goed”, jubelt teambaas Günther Steiner. “Nu moeten we dit nog twintig races volhouden.”

Dat is simpeler gezegd dan gedaan. Vanaf de volgende race, Bahrein, blijkt de VF-19 een onvoorspelbare en vaak trage bolide. In de kwalificatie valt het mee, maar in de races zakt het Haas-duo veelal door het veld. De VF-19 springt niet goed met de fijngevoelige Pirelli’s om, terwijl updates niet helpen. Het team, dat onder de Amerikaanse vlag met zijn sterren en strepen rijdt, zit vooral met vraagtekens. Als noodoplossing grijpt het tot het eind van het seizoen veelvuldig terug op de ‘Australië-auto’. In het WK keldert Haas naar de negende stek. Tel daarbij op dat het huwelijk met de controversiële titelsponsor Rich Energy met veel lawaai uiteenklapt en 2019 is een jaar dat Haas wat Steiner betreft snel vergeet.

In geen land is falen en opnieuw beginnen zo’n onderdeel van het nationale karakter als in Amerika, maar 2019 heeft de vraagtekens waar Gene Haas mee zit juist versterkt. De selfmade miljonair vindt het vreselijk dat hij het sportieve lot van zijn team niet in eigen hand heeft door hoe de Formule 1 technisch en commercieel in elkaar steekt. Wellicht zijn het zijn Nascar-roots, maar hij had op een gelijker speelveld gerekend. Dat krijgt hij in 2021 misschien, al wacht eerst nog een jaar waarin hij dieper in de buidel moet tasten om het verlies aan prijzengeld en sponsorinkomsten van Rich Energy op te vangen.

Om sportief de rug te rechten, heeft Haas de focus al vroeg op de 2020-auto gelegd. Dat is wederom een bouwpakket van eigen en Ferrari-onderdelen. Het ‘koop zoveel je kunt’-model betaalde zich de eerste drie jaar uit in goede resultaten, maar betekende in 2019 dat Haas niet de kennis en mankracht in huis had om de problemen op te lossen. Alles zal dan ook afhangen van hoe Haas, in 2020 wederom met Grosjean en Magnussen, het de eerste races doet. Er staat veel op het spel: tot aan de toekomst van het team aan toe.

