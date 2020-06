McLaren houdt niks achter voor naar Ferrari vertrekkende Sainz: ‘Zijn professionals’

Carlos Sainz en McLaren moeten nog een heel (ingekort) seizoen met elkaar samenwerken, ondanks dat al vaststaat dat de Spanjaard in 2021 naar Ferrari vertrekt. Zo’n aangekondigde exit kan zo’n samenwerking soms lastig maken, maar McLaren belooft niks achter te houden voor Sainz.

Dat stelt CEO Zak Brown in gesprek met Sky Sports F1. “We racen dit jaar samen, dus willen dit jaar samen succes hebben”, zo benadrukt Brown wat met stip bovenaan het prioriteitenlijstje staat. Bovendien, zo beklemtoont Brown: “Carlos is een professional en wij zijn professionals.”

“Als je informatie achterhoudt, wordt het geen succesvol jaar. We moeten ons dus gewoon op dit jaar concentreren en hoe er het maximale uit te halen”, zo legt de McLaren-topman uit waarom ‘dingen achterhouden niet productief is’.

Wat het verder wat makkelijker maakt dan in andere jaren om een vertrekkende coureur gewoon overal bij te blijven betrekken, vervolgt Brown, is dat alle 2021-auto’s in grote lijnen hetzelfde zullen zijn als die van 2020. Dit omdat de auto-ontwikkeling op veel gebieden ‘bevroren’ is om de kosten te drukken.

“Als we voor 2021 een compleet nieuwe auto hadden gehad, hadden we misschien in de ongemakkelijke positie gezeten daar informatie over te moeten delen. Dat is echter niet zo, dus ik maak me geen zorgen om de samenwerking met Carlos. We zullen een open boek voor hem blijven.”

