Häkkinen waarschuwt Sainz: ‘Ferrari is geen McLaren, hij mag er geen steek laten vallen’

Als eerste aan bod komt de toekomstige overstap van Daniel Ricciardo naar Häkkinens oude team McLaren. Een goede zet voor de Aussie, denkt Häkkinen: “McLaren is namelijk positief op weg naar succes, zowel nu als in de toekomst.”

Een van de redenen voor Häkkinens vertrouwen? De Mercedes-motoren die McLaren vanaf 2021 weer krijgt. “En de Formule 1 wil sowieso naar een situatie toe waarin meer teams races winnen. Als dat lukt, zal Ricciardo met McLaren nog betere papieren hebben om podiums te pakken en races te winnen.”

Een deel van de credits voor McLarens recente wederopstanding komen kopstukken Andreas Seidl en Zak Brown toe, denkt Häkkinen, al vindt hij ook dat de huidige McLaren-coureur Carlos Sainz lof verdient voor het werk dat hij verricht en hoe hij zijn steentje heeft bijgedragen.

Sainz’ 2019 met McLaren heeft hem zelfs een move naar Ferrari opgeleverd voor 2021. “Maar bij Ferrari zal het anders zijn”, waarschuwt Häkkinen hem. “Bij Ferrari moet hij zijn volledige potentieel tonen, anders gaat het ontzettend moeilijk voor hem worden.”

Maar, vervolgt de Fin, Sainz is ondanks dat hij pas 25 is al wel een ervaren kracht – en meer ervaren dan zijn aanstaande Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. Dat moet ook wel, zegt Häkkinen. “Want Ferrari is geen team waar je naartoe gaat om te leren. Je moet er gelijk vol gas gaan.”

“Ik heb het dan niet over rondetijden, maar alles buiten de baan. Je moet zelfvertrouwen hebben en precies weten wat je doet, er speelt en nodig is. Heb je dat niet, dan ga je eraan.”

“Ik ken Carlos: hij is een geweldige gast, maar Ferrari is anders dan McLaren.” De interne communicatie is ook heel belangrijk binnen de Scuderia, denkt Häkkinen. Net als de druk van buitenaf.

Als voorbeeld voor hoe het bij Ferrari kan lopen, wijst Häkkinen naar de eind 2020 vertrekkende Sebastian Vettel, Sainz’ voorganger. “Wat er met Vettel is gebeurd, is niet goed. Ik denk dat alle kritiek op hem van invloed is geweest op zijn motivatie, zodat hij zich niet goed op het racen kon concentreren.”

