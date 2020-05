Sainz: ‘Het waren vreemde onderhandelingen met Ferrari’

Carlos Sainz moest door de coronacrisis op afstand om de onderhandelingstafel met Ferrari, hetgeen toch enigszins vreemd was, vertelt de Spanjaard.

Normaal zou onderhandelen met Ferrari een spannend verhaal moeten zijn: je gaat op fabrieksbezoek in Maranello – waar het hele dorp Ferrari ademt – spreekt geheim af op een anoniem vliegveld of stuurt je manager op circuit naar een verborgen hoek van het Ferrari-motorhome.

Voor McLaren-coureur Sainz was daar echter allemaal geen sprake van tijdens zijn onderhandelingen met Ferrari, vanwege de coronacrisis. Zoals zoveel meetings de laatste maanden, vonden de gesprekken over zijn Ferrari-deal op afstand plaats.

“Het waren vreemde onderhandelingen, zo zonder elkaar te zien”, erkent Sainz in gesprek met Sky Sports Italia. “Ik zat thuis met mijn vader, terwijl we constant contact hielden met mijn zaakwaarnemer. Uiteindelijk hebben we het echter vrij goed gedaan”, toont hij zich tevreden met zijn deal.

Miljoenensalaris

Sainz maakt in 2021 de overstap naar Ferrari en heeft een tweejarig contract getekend, tot en met 2022. Naar verluidt kan hij ook op een mooi salaris rekenen: volgens de Corriere della Sera tussen de 5.5 en 6.5 miljoen euro, volgens Marca tussen de 6 en 7 miljoen euro.