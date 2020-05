Button: ‘Ferrari is gek als ze Vettel het team uit hebben geduwd’

Oud-wereldkampioen Jenson Button zou het ‘krankzinnig’ vinden als Ferrari viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel zelf moedwillig per 2021 uit het team duwt. “Er moet dan meer spelen”, denkt hij.

Button en Vettel zijn samen goed voor vijf opeenvolgende wereldtitels: Button werd in 2009 wereldkampioen met Brawn GP, Vettel daarna van 2010 tot en met 2013 voor Red Bull. De twee stonden bijna tien jaar lang samen op de grid – dus Button weet wat Vettel kan en vindt het ‘een schok’ om te zien dat de Duitser volgend jaar niet langer welkom is bij Ferrari.

“Als Ferrari Vettel het team uit heeft geduwd, zijn ze gek”, stelt Button in zijn rol als analist voor Sky Sports F1. “Hij is namelijk een viervoudig wereldkampioen, die ook vorig jaar nog wel heeft laten zien snel te zijn. Oké, hij had een moeilijke periode toen zijn teamgenoot Charles Leclerc het heel goed deed en dat heeft hem mentaal wat pijn gedaan, maar hij kwam heel sterk terug.”

“Als je een Formule 1-team hebt, is Sebastian gewoon iemand die je in je auto wil hebben”, meent Button. “Er moet dus meer spelen”, reageert hij op de suggestie dat Vettel uiteindelijk niet eens een (serieus) nieuw contract zou zijn voorgelegd door de Scuderia.

“Ik weet niet of Ferrari misschien naar een situatie wil waarin ze geen twee nummers één in het team hebben, maar ik vind het een gekke beslissing – en een schokkende gedachte dat Vettel volgend jaar niet meer in een rode auto zit”, aldus Button.

Vergist Binotto zich in Sainz?

De Brit denkt daarbij ook dat Ferrari-teambaas Mattia Binotto ‘zich vergist’ als hij denkt in Carlos Sainz een opvolger van Vettel te hebben gestrikt ‘die puur een veilige keuze is en het Leclerc niet moeilijk zal maken’. “Carlos is – net als zijn vader – een winnaar en wil kampioen worden. Als Binotto hem puur heeft gekozen om een goede atmosfeer in het team te garanderen, heeft hij zich vergist.”

