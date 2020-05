Officieel: Sainz in 2021 naar Ferrari als vervanger van Vettel

Witte rook vanuit Maranello: Ferrari heeft bekendgemaakt dat Carlos Sainz vanaf 2021 naast Charles Leclerc rijdt. Sainz maakt de overstap van McLaren en wordt bij Ferrari de vervanger van Sebastian Vettel, die eind 2020 vertrekt bij de Scuderia.

De 25-jarige Spanjaard maakt zo eindelijk de stap naar de absolute top waar hij al zo lang op zint. Sainz wordt bij Ferrari de opvolger van viervoudig kampioen Vettel, die medio mei aankondigde na 2020 weg te gaan bij het Italiaanse topteam. Sainz heeft een contract getekend voor 2021 én 2022.

Voor Sainz staat de teller inmiddels op 102 Grands Prix en 267 punten, met een derde plaats in de knotsgekke Grand Prix van Brazilië van 2019 als beste resultaat. Hij wordt bij Ferrari de teamgenoot van tweevoudig racewinnaar Leclerc (22), vorig jaar de nummer vier in het WK. Wie Sainz opvolgt bij McLaren, is nog niet bekend. De naam van Renaults Daniel Ricciardo zingt echter rond.

Sainz’ lange weg naar de top

Sainz heeft lang moeten wachten op zijn kans bij een topteam, en leek lang voorbestemd voor een toekomst bij Red Bull. Sainz kwam in 2015 immers samen met Max Verstappen als Red Bull-junior binnen bij opleidingsteam Toro Rosso, maar toen er begin 2016 een plekje vrijkwam bij topteam Red Bull viel de keuze op Verstappen.

Sainz bleef bij Toro Rosso hangen en imponeerde, maar verloor gaandeweg zijn vertrouwen dat hij nog een kans zou krijgen bij Red Bull. In het najaar van 2017 stapte hij over naar Renault, maar dat werd geen succes. Sainz bleef wel onderdeel van het Red Bull-programma, maar stapte daar eind 2018 uit. In 2019 ging hij naar McLaren, waar hij zijn carrière nieuw leven inblies door zesde en best of the rest in het WK te worden.

