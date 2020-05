Fernando Alonso voorspelt ‘mooie toekomst’ voor landgenoot Carlos Sainz

Fernando Alonso voorspelt zijn landgenoot Carlos Sainz een mooie toekomst in de Formule 1. Volgens de tweevoudig wereldkampioen kwam Sainz vorig jaar op het goede moment bij McLaren, nadat hij eerder al indruk maakte bij Toro Rosso. “Hij had altijd zware concurrentie en hij was altijd heel erg competitief.”

Carlos Sainz volgde Fernando Alonso in 2019 op bij McLaren, een team dat na enkele moeilijke jaren weer de juiste koers lijkt te hebben gevonden. Waar een puntenfinish voor Alonso in zijn McLaren-periode vaak al een sterke prestatie was, bekroonde Sainz zijn eerste seizoen bij het team uit Woking met een podiumplaats tijdens de GP van Brazilië.

De prestaties van Sainz zijn Alonso niet ontgaan. “Carlos doet het geweldig, niet alleen vorig jaar”, vertelt Alonso aan Sky Sports. “Ik denk dat het hele team (McLaren, red.) vorig jaar een goed seizoen heeft gehad. Carlos was op het juiste moment op de juiste plaats. Maar ik denk dat hij het al heel goed doet sinds het begin, sinds zijn tijd bij Toro Rosso.”

“Hij had in het begin Max Verstappen als teamgenoot, wat nooit gemakkelijk is, en nadien had hij Nico Hulkenberg naast zich bij Renault. Hij had dus altijd zware concurrentie en hij was altijd heel erg competitief”, gaat Alonso verder. “Ik vind het geweldig voor Spanje en ik denk dat hij een mooie toekomst zal hebben.”

Volgens geruchten is Sainz een van de kandidaten om Sebastian Vettel op te volgen bij Ferrari. Het Italiaanse team maakte op dinsdag bekend dat het na 2020 afscheid neemt van de Duitse coureur. Andere gegadigden voor Vettels stoeltje zijn Ricciardo en Giovinazzi.

