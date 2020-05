De 20 coureurs van 2020, 20 jaar geleden: Carlos Sainz

In de reeks ‘De 20 coureurs van 2020, 20 jaar geleden’ gaan we terug naar het jaar 2000. Hoe oud waren de huidige F1-coureurs aan het begin van het millennium, in welke klasse waren ze actief en hoe zagen ze er 20 jaar geleden uit? Deze week: Carlos Sainz.



Carlos Sainz, geboren in 1994, is 20 jaar geleden nog niet actief bezig met racen. De Spanjaard begint in 2006 met karten. Vier jaar later debuteert hij in de Formule BMW, het zijn zijn eerste meters in een single seater. In 2011 wordt Sainz kampioen in de Formule Renault 2.0, drie jaar later wint hij zijn tweede kampioenschap. Dit keer is de Spanjaard de beste in de Formule Renault 3.5. In 2015 debuteert Sainz als teamgenoot van Max Verstappen bij Toro Rosso in de Formule 1.

Dit bericht bekijken op Instagram Siempre a mi lado. Gracias mamá. 😊 #felizdiadelamadre Een bericht gedeeld door Carlos Sainz (@carlossainz55) op 3 Mei 2020 om 9:08 (PDT)

In 2020 begint Sainz aan zijn zesde seizoen in de Formule 1. Na 2,5 jaar Toro Rosso verhuist Sainz tijdens het seizoen 2017 naar Renault, waar hij ook het volgende seizoen actief is. In 2019 volgt de overstap naar McLaren.

Voorlopig stond de Spanjaard aan de start van 102 GP’s. Een keer finishte Sainz op het podium: tijdens de Grote Prijs van Brazilië 2019 werd Sainz na een tijdstraf voor Lewis Hamilton gepromoveerd naar plek drie. De traditionele podiumceremonie werd Sainz ontnomen, maar zijn team Mclaren zorgde voor een waardig alternatief.

