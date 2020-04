De 20 coureurs van 2020, 20 jaar geleden: Daniel Ricciardo

In de reeks ‘De 20 coureurs van 2020, 20 jaar geleden’ gaan we terug naar het jaar 2000. Hoe oud waren de huidige F1-coureurs aan het begin van het millennium, in welke klasse waren ze actief en hoe zagen ze er 20 jaar geleden uit? Deze week: Daniel Ricciardo.

Daniel Ricciardo, geboren in 1989, is in 2000 bezig aan zijn derde jaar in karting. In 2005 maakt de goedlachse Australiër zijn debuut in de eenzitters wanneer hij deelneemt aan drie races in de Australische Formule Ford. 6 jaar later debuteert Ricciardo voor HRT in de Formule 1, in 2012 krijgt hij een volwaardig zitje bij Red Bulls opleidingsteam Toro Rosso. The Honeybadger, zoals zijn bijnaam luidt, rijdt twee jaar voor het team uit Faenza alvorens te promoveren naar moederteam Red Bull.

Ricciardo deelde afgelopen weekend een foto uit de oude doos. Op de foto zien we 11-jarige Daniel. De tekst loopt door onder de foto.

In 2020 begint Daniel Ricciardo aan zijn tweede seizoen met Renault. Ricciardo stond tot dusver aan de start van 171 GP’s. Van de 171 races waaraan de Australiër deelnam, won hij er 7. 21 keer stond hij op het podium en 3 keer startte hij vanaf pole. Al deze prestaties leverde Ricciardo tijdens zijn periode bij Red Bull. Zijn beste resultaat voor Renault is een vierde plaats tijden de GP van Italië in 2019.

