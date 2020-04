De 20 coureurs van 2020, 20 jaar geleden: Kimi Raïkkönen

In de reeks ‘De 20 coureurs van 2020, 20 jaar geleden’ gaan we terug naar het jaar 2000. Hoe oud waren de huidige F1-coureurs aan het begin van het millennium, in welke klasse waren ze actief en hoe zagen ze er 20 jaar geleden uit? Deze week: Kimi Raïkkönen.

Kimi Raïkkönen, geboren in 1979, maakt op 20-jarige leeftijd de overstap naar de eenzitters. In de Formule Ford en Formule Renault maakt The Iceman zo’n indruk dat hij een jaar later mag testen voor Sauber. Raïkkönen zet zo in 2000 zijn eerste stappen in de Formule 1. Hij maakt meteen indruk. Zoveel indruk dat hij, na slechts 23 races in opstapklassen, in 2001 een stoeltje krijgt bij het Zwitserse team. De Fin rijdt bij zijn eerste race meteen in de punten.

20 jaar later is Raïkkönen de oudersdomdeken van de grid. Met zijn 40 jaar (Raïkkönen wordt 41 in oktober, red.) strijdt de Fin in zijn Alfa Romeo tegen alweer een nieuwe garde coureurs. Raïkkönen stond tot dusver aan de start van 312 Grote Prijzen, alleen Rubens Barrichello doet met 322 beter. Met 22 races op de kalender leek de Fin dat record dit jaar wel te gaan breken, maar voorlopig verstoort het coronavirus Raïkkönens recordkoers.

Van de 312 races waaraan de Alfa Romeo-coureur deelnam, won hij er 21. 103 keer stond hij op het podium en 18 keer startte hij vanaf pole. In 2007 bezorgde Raïkkönen Ferrari haar laatste wereldtitel.

