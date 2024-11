Jack Doohan, die volgend jaar debuteert bij Alpine, heeft zijn racenummer vastgesteld – hij kiest voor nummer zeven. De Australische coureur had oorspronkelijk zijn zinnen gezet op nummer twaalf, maar Mercedes reserveerde dat nummer al vroeg voor Andrea Kimi Antonelli. Daarom besloot Doohan over te stappen naar nummer zeven, het iconische nummer dat jarenlang de auto’s van Kimi Räikkönen sierde.

Jack Doohan is één van de vier rookies die volgend jaar zullen debuteren op de grid. Samen met Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Oliver Bearman (Haas) en Gabriel Bortoleto (Sauber) stroomt de jonge Australiër door naar de koningsklasse. Doohan doet al enkele jaren dienst als test- en reservecoureur voor Alpine, maar mag zich volgend jaar fulltime gaan bewijzen naast routinier Pierre Gasly.

LEES OOK: Russell breekt stokoud Formule 1-record met zege in Las Vegas

Voor zijn debuut moet Doohan echter nog enkele voorbereidingen treffen, waaronder het kiezen van een racenummer. In augustus vertelde hij zijn volgers op Instagram dat hij ‘hoe dan ook voor nummer twaalf zou gaan’. Wat hij toen niet wist, was dat Mercedes dat nummer al had vastgelegd voor Andrea Kimi Antonelli. Daarom koos de jonge Australiër uiteindelijk voor nummer zeven, een legendarisch nummer dat hij eerder gebruikte tijdens het Euroformula Open Championship in 2019.

Kimi Räikkönen

Nummer zeven werd lange tijd gebruikt door niemand minder dan The Iceman, Kimi Räikkönen. De Fin reed tot aan zijn pensioen in 2021 honderdzesenzeventig Grands Prix met dit nummer. Daarvoor werd het nummer ook al twee jaar gebruikt door Michael Schumacher. Aangezien nummer zeven inmiddels meer dan twee seizoenen niet in gebruik is geweest, mag Doohan het nu kiezen.

LEES OOK: Verstappen verzekert: ‘Norris gaat ook nog wel titels winnen’

“Ik ben enorm enthousiast,” vertelde Doohan in video van Alpine. “Ik wilde heel graag racen met een nummer dat ik eerder heb gebruikt en dat voor mij betekenisvol is. Ik heb dit nummer in 2019 al gedragen en het is bovendien het nummer van een van mijn idolen, Kimi Räikkönen, een heel bijzondere coureur. Ik kijk er echt naar uit om het te gebruiken. Het zal me zeker geluk brengen.”

Jack Doohan debuteert in 2025 voor het Formule 1-team van Alpine (Getty Images)

Lees hier alles over de GP van Qatar

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Bestel dan NU alvast onze extra kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas. Vanaf donderdag in de winkel of op de deurmat.