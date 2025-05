Ook de Formule 1 spreekt zich uit tegen de online haatberichten tegen coureurs Jack Doohan en Yuki Tsunoda. De twee kregen afgelopen week online een stroom aan beledigingen over zich heen van Franco Colapinto-fans. Eerder keurde de Argentijnse coureur zelf en de FIA de online haat al af, maar nu gaat de Formule 1 een stapje verder met een oproep aan de sociale mediaplatformen zelf.

Franco Colapinto’s terugkeer in de Formule 1 is niet heel erg rustig verlopen. Tijdens zijn eerste weekend in de Alpine zorgden een luide minderheid van de fans van de Argentijn voor de nodige ophef online. Zowel Jack Doohan, de voorganger van Colapinto, als Yuki Tsunoda, na een klein incident in de vrije training op Imola, werden het slachtoffer van online haatberichten.

LEES OOK: Doohan klaar met alle online haatberichten aan zijn familie: ‘Stop alsjeblieft met lastigvallen’

Zowel de FIA als Colapinto zelf deed een oproep om een einde te maken aan het online misbruik, en ook Alpine kwam met een statement. “Wij moedigen iedereen aan om zich te herinneren dat onder de helm van deze superatleten een persoon zit”, schreef het Franse team. “Een individu met familie, vrienden en geliefden. Als team kunnen we de online misbruik niet door de vingers zien en sporen we alle fans dringend aan om aardig en respectvol te zijn.” Ook veel Argentijnse fans zelf staken Tsunoda een hard onder de riem door via Instagram hun steun te betuigen aan de Japanner.

Oproep aan sociale mediaplatformen

De Formule 1 gaat nu nog een stap verder, en roept op aan de sociale mediaplatformen zelf om actie te ondernemen. “Niemand zou blootgesteld moeten worden aan misbruik online of in welke andere vorm dan ook”, aldus de F1 in een verklaring aan Autosport. “Jack Doohan en Yuki Tsunoda zijn geweldige mensen, zeer getalenteerde coureurs en ambassadeurs voor onze sport die, samen met hun families, met respect behandeld moeten worden in plaats van misbruikt door mensen die zich verschuilen achter sociale media.”

LEES OOK: FIA-voorzitter neemt het op voor Tsunoda na online beledigingen: ‘Geen plaats voor’

“De Formule 1 is een hechte gemeenschap en we veroordelen deze daden allemaal”, gaat de verklaring verder. “We zullen in de hele sport blijven werken aan het collectief blokkeren en rapporteren van misbruik aan de sociale mediaplatformen, maar die platformen moeten meer doen om de verspreiding van gemene opmerkingen en misbruik te stoppen.”

Lees hier alles over de GP van Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.