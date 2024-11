Na een zinderend titelgevecht eiste Max Verstappen tijdens de GP van Las Vegas het wereldkampioenschap op. Rivaal Lando Norris slaagde er niet in om vóór de Nederlander te eindigen en moest zich daardoor gewonnen geven. Verstappen baalt van de negativiteit die Norris de afgelopen maanden over zich heen kreeg en verzekert zijn goede vriend dat hij in de toekomst ook titels zal winnen.

Na het raceweekend in Las Vegas erkende Max Verstappen dat hij en concurrent Lando Norris het afgelopen jaar meerdere keren recht tegenover elkaar hebben gestaan. Toch wil hij benadrukken dat er veel wederzijds respect is. De twee zijn nog steeds goede vrienden, ondanks de ‘domme’ media-aandacht die hun relatie op de proef stelde.

‘Altijd respectvol’

“De media stelden herhaaldelijk domme vragen,” aldus Verstappen. “Daar gaven we dan maar half antwoord op, ook omdat we allebei enorm onder druk stonden in deze strijd om het kampioenschap. Daarom vond ik het vaak oneerlijk als Norris een opmerking maakte en alle fans daar gezamenlijk over vielen. Dan werd er geroepen dat hij niet respectvol was, of andersom. Maar we respecteren elkaar juist enorm.”

LEES OOK: Max Verstappen onthult: ‘Heb Norris plekje bij Red Bull aangeboden’

“Natuurlijk stonden we soms onder grote druk en hadden we onze momenten samen,” gaf Verstappen toe. “We hadden wat aanvaringen en dat soort dingen. Maar aan het eind van de dag denk ik dat we elkaar altijd in de ogen kunnen kijken en onze waardering kunnen uitspreken. We hebben veel respect voor elkaar, op en naast de baan. Hij is een geweldige kerel en bovendien een geweldige coureur. Zijn tijd komt nog wel, en dan gaat hij zeker ook titels winnen.”

Lees hier alles over de GP van Qatar

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Bestel dan NU alvast onze extra kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas. Vanaf donderdag in de winkel of op de deurmat.