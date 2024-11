Max Verstappen mag zich na de GP van Las Vegas een viervoudig wereldkampioen noemen. In vergelijking met het dominante seizoen van 2023 heeft hij er dit keer wel harder voor moeten werken. Rivaal en goede vriend Lando Norris deed immers ook een serieuze gooi naar de titel. Na afloop van het raceweekend in Vegas onthulde Verstappen dat hij Norris ooit als teamgenoot bij Red Bull wilde hebben.

De media in Nevada vroegen Max Verstappen na de Grand Prix naar zijn relatie met Lando Norris. De vriendschap met de Britse coureur werd het afgelopen jaar immers behoorlijk op de proef gesteld. Waar Norris sinds zijn debuut bij McLaren nooit echt over een competitieve auto beschikte, had hij dit seizoen vaak de beste bolide op de grid. Na een intense titelstrijd moest hij echter zijn meerdere erkennen in Max Verstappen. Met nog twee races op de kalender is de Nederlander opnieuw wereldkampioen geworden.

Norris in Red Bull-kleuren?

“Ik heb natuurlijk al heel wat momenten met Lando (Norris, red.) doorgebracht,” vertelde Verstappen. “Toen ik al aan het winnen was en hij nog niet, heb ik hem altijd gezegd: ‘Jouw tijd komt nog wel. Focus je op het proces. Ik denk dat je in een goede teamomgeving zit.'” Maar daar bleef het niet bij. Verstappen onthulde dat hij Norris ooit een plekje bij Red Bull heeft aangeboden.

“Ik heb hem ook uitgenodigd om mijn teamgenoot te worden,” aldus de Limburger. “‘Als je echt wilt winnen, kun je altijd naar ons toe komen,’ zei ik toen. Maar ik ben blij dat hij nu succes heeft geboekt met McLaren. Hij heeft een geweldig seizoen gehad, al heeft het misschien niet uitgepakt zoals hij hoopte. Dat hoort er natuurlijk ook gewoon bij. Je maakt fouten en leert daarvan. Het belangrijkste is dat je jezelf weer kunt oprapen.”

Tussen Verstappen en Norris zit het inmiddels weer goed. Op sociale media circuleren beelden van de twee coureurs die elkaar omhelzen in de paddock. “We zijn vrienden,” bevestigde Verstappen. “Misschien geen beste vrienden, het is niet zo dat we elkaar elke dag spreken. Maar desalniettemin hebben we een hechte band. Ik heb veel respect voor hem.”

