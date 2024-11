George Russell verzekerde zich zaterdagavond van de winst in Las Vegas. Vanaf poleposition reed hij naar zijn tweede zege van het seizoen. Terwijl Max Verstappen achter de Mercedes-coureur zijn vierde wereldtitel in de wacht sleepte, eiste Russell ook een plekje op in de geschiedenisboeken. Met zijn overwinning in Las Vegas brak de 26-jarige Brit namelijk een stokoud record.

De neutrale Formule 1-fan mocht dit jaar zijn of haar handen dichtknijpen. Liefst zeven verschillende coureurs hebben in 2024 al een race gewonnen. Dit staat in schril contrast met het vorige seizoen, toen slechts drie verschillende coureurs op de bovenste trede van het podium stonden. Bovendien was Max Verstappen toen verantwoordelijk voor negentien van de tweeëntwintig overwinningen.

Unicum in de Formule 1

Het feit dat zeven verschillende coureurs een race hebben gewonnen, is niet uniek. Zo kende het seizoen 2012 liefst acht verschillende winnaars. Wat 2024 echter bijzonder maakt, is dat deze zeven coureurs elk meerdere zeges hebben geboekt. Een unicum in de lange geschiedenis van de Formule 1. Het vorige record stamt uit 1981, toen zes coureurs meerdere keren wisten te winnen. Wereldkampioen Nelson Piquet won destijds drie races, net als zijn rivaal Alain Prost. Alan Jones, Carlos Reutemann, Gilles Villeneuve en Jacques Laffite behaalden ieder twee overwinningen.

Saillant detail: van alle coureurs in de vier topteams – Red Bull, Mercedes, Ferrari en McLaren – is Sergio Pérez de enige die in 2024 nog geen race heeft gewonnen. Dit feit voedt opnieuw de speculaties over zijn positie binnen het team. Hieronder staat een overzicht van alle winnaars in het huidige seizoen. Wie mag na de races in Qatar en Abu Dhabi nog een overwinning bijschrijven? De tijd zal het leren.

