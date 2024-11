Max Verstappen veroverde zaterdagavond zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. Na een ongekende titelstrijd met rivaal Lando Norris trok de Nederlander in Las Vegas aan het langste eind. George Russell is echter wel een beetje klaar met de dominantie van Verstappen. De Brit voelt zich geroepen om de Red Bull-coureur in 2025 het vuur aan de schenen te leggen.

Russell reed in Las Vegas vanaf poleposition naar zijn tweede overwinning van het seizoen. Toch was het Verstappen die de jackpot won in de gokstad; met een finish vóór Lando Norris verzekerde hij zich van zijn vierde titel op rij. Russell hoopt dat hij in de toekomst over het juiste materiaal beschikt om te doen wat Norris niet lukte – Max écht uitdagen.

“Ik wil er gewoon voor zorgen dat we het gevecht met Verstappen aan kunnen gaan,” zei de Mercedes-coureur na afloop van de race tegen Viaplay. “Het wordt tijd dat iemand hem eens echt een goed gevecht geeft. Dat is mijn plan, dat is wat ik wil doen. Hij is een geduchte tegenstander en Red Bull is een geweldig team, maar dit kampioenschap had eigenlijk tot de laatste race moeten duren,” voegde hij met een knipoog toe richting Norris, de enige coureur die Verstappen nog van de troon had kunnen stoten.

‘Verstappen is uitzonderlijk’

“Max (Verstappen, red.) was echt niet altijd de favoriet, en toch heeft hij weer gewonnen met nog twee races te gaan,” legde Russell uit. “Het is aan ons om ervoor te zorgen dat hij het in de toekomst nog zwaarder krijgt.” Tegelijkertijd maakte de 26-jarige Brit wel een diepe buiging voor Verstappen. “Hij is uitzonderlijk. Hij haalde elke week weer het maximale uit zijn auto – dat kunnen zijn rivalen niet zeggen.”

“We moeten er gewoon voor zorgen dat Mercedes zich ook in dat gevecht kan mengen,” benadrukte Russell nogmaals. “Iemand moet het hem moeilijk maken. Het wordt tijd dat iemand hem eens écht uitdaagt.” Het is nog maar de vraag of Mercedes hun coureurs in 2025 van een competitieve auto kan voorzien. De afgelopen jaren worstelden de Duitsers met de reglementen.

George Russell feliciteert Max Verstappen met zijn vierde wereldtitel na de GP van Las Vegas (Motorsport Images)

