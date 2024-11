Na een indrukwekkende 1-2 overwinning in Las Vegas, hoopt Mercedes belangrijke inzichten te hebben opgedaan voor het verbeteren van hun prestaties in 2025. De Duitse renstal, die sinds de zomerstop moeite had om te concurreren met teams als McLaren, Ferrari en Red Bull, overtrof zichzelf op het stratencircuit van Las Vegas. George Russell vertrok vanaf pole en pakte de overwinning, terwijl teamgenoot Lewis Hamilton van P10 naar een tweede plaats reed.

Koude omstandigheden blijken cruciaal

Toto Wolff verklaarde dat de koude temperaturen in Las Vegas een sleutelrol speelden in het succes van het team. “Het was koud,” legde Wolff uit. “We zien een patroon in onze sterke prestaties op circuits waar het koud is, zoals Silverstone, Spa Francorchamps en nu Las Vegas. Deze omstandigheden zijn optimaal voor onze auto.”

Onverklaarbare bandenslijtage bij concurrenten

Een opvallend aspect van de race was het feit dat Mercedes geen last had van bandenslijtage die andere teams, met name Ferrari, wel hebben ervaren. Charles Leclerc probeerde druk te zetten, maar viel na enkele ronden terug door degradatie. Mercedes bleef daarentegen vrij van slijtage, zowel op de medium als harde banden. “Het is vreemd,” gaf Wolff toe. “We konden pushen wanneer we wilden zonder tekenen van degradatie. Dat is iets wat we verder moeten onderzoeken.”

Belangrijke inzichten

Een mogelijk antwoord op dit succes ligt volgens Wolff in de grootste zwakte van de Mercedes-bolide dit seizoen: de achterzijde die de neiging heeft om tractie te verliezen waardoor de banden oververhit raken. In Las Vegas bleek dat juist een voordeel, omdat het hielp om de banden op temperatuur te houden in de koude omstandigheden. “Normaal gesproken is het verliezen van tractie zeer problematisch, vooral met hoge temperaturen,” zei de Oostenrijker. “Hier werkte het in ons voordeel. Het hield de banden op temperatuur.” Wolff wees ook op een interessant patroon: teams presteren beter in specifieke omstandigheden. Zo domineerde McLaren in de hitte van Singapore, terwijl Mercedes floreerde in de kou. “Het wordt belangrijk om een balans te vinden voor volgend jaar,” benadrukte Wolff.

Hoewel Mercedes nog geen volledig antwoord heeft op waarom alles zo goed samenviel in Las Vegas, biedt de race een waardevolle kans om cruciale gegevens te analyseren. Volgens Wolff kan dit belangrijke inzichten geven in hoe het team hun auto beter kan afstemmen op verschillende omstandigheden. “Dit resultaat is enorm belangrijk. We waren het hele weekend consistent het snelste team, wat ons veel bruikbare data heeft opgeleverd. We hebben nu een beter beeld van wanneer we goed presteren.”

