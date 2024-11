Heb je de race van de Grand Prix van Las Vegas gemist? Er wordt na afloop dubbel feest gevierd in de paddock. George Russell wint de grote prijs van Las Vegas maar de meeste aandacht gaat naar Max Verstappen. Hij is, voor de vierde keer op rij, wereldkampioen in Formule 1. Bekijk een video met de hoogtepunten van de race tijdens de GP van Las Vegas 2024.

