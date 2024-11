Charles Leclerc heeft Ferrari na de GP van Las Vegas de huid vol gescholden tijdens een flinke uitbarsting over de boordradio. De Monegask moest zich in de race achter teamgenoot Carlos Sainz dulden, ondanks dat hij deze eerlijk had ingehaald bij de start. Leclerc greep naast het podium en kwam uiteindelijk als vierde over de streep, achter Sainz. Zijn race-ingenieur, Bryan Bozzi, kreeg de volle laag.

Charles Leclerc kende een uitstekende start in Las Vegas, waarbij hij direct twee plaatsen won. Zowel Pierre Gasly als Carlos Sainz werd feilloos ingehaald. De 27-jarige Ferrari-coureur leek lange tijd op koers voor een podiumplek, achter de twee Mercedessen. Zelfs na zijn tweede en laatste pitstop kwam hij opnieuw vóór Sainz de baan op. Ferrari verzekerde Leclerc bovendien dat zijn teamgenoot hem niet zou passeren.

Scheldpartij

“Carlos (Sainz, red.) heeft te horen gekregen dat hij niet mag inhalen, dus je staat niet onder druk,” verzekerde race-ingenieur Bryan Bozzi hem via de boordradio. Kort daarna ging Sainz echter toch voorbij aan Leclerc. “Misschien hadden jullie het in het Spaans moeten vragen,” reageerde Leclerc sarcastisch. Beide Ferrari’s stuitten vervolgens op Max Verstappen, waardoor Leclerc niet meer in staat was om zijn teamgenoot terug te pakken. In de cooldown-ronde liet hij zijn woede de vrije loop en gaf hij Ferrari ervan langs.

“Jullie hebben je zin weer gekregen,” klonk het boos. “Ik heb mijn werk gedaan, maar zoals altijd word ik keihard genaaid. Dit heeft niets meer te maken met aardig zijn voor elkaar; een beetje respect tonen is wel op zijn plaats.” Teambaas Fred Vasseur probeerde Leclerc nog tot bedaren te brengen, maar de coureur leek helemaal klaar te zijn met het team. “Ik weet dat ik mijn mond moet houden, maar op een gegeven moment is het wel genoeg. Oh mijn fucking god.”

