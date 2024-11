Terwijl Max Verstappen zijn vierde wereldtitel op rij mocht vieren, eindigde Carlos Sainz op het podium in Las Vegas. De Spanjaard moest alleen de beide Mercedessen voor zich dulden. Teamgenoot Charles Leclerc volgde op P4. Een mooi resultaat voor Ferrari én Sainz, die weet dat hij vandaag het maximale uit zijn auto heeft gehaald.

“Ik had stiekem gehoopt iets sneller te zijn vandaag”, verzuchtte Carlos Sainz na de race in Las Vegas. “Helaas was dit gewoon het hoogst haalbare voor ons. Met wat er vorig jaar allemaal is misgegaan, mag ik van geluk spreken dat ik vandaag wel op het podium sta.” Sainz kreeg vorig jaar een gridstraf omdat hij zijn auto tijdens de vrije training stuk reed. Zelf kon hij daar weinig aan doen, zijn bolide werd getroffen door een losgeraakte putdeksel.

“De gevechten met Charles Leclerc waren ook heel goed, we zitten eigenlijk altijd heel dicht bij elkaar”, vervolgde de Spanjaard. “Toch denk ik dat er vandaag niets meer in had gezeten. P3 en P4 was echt het maximale.” De titel bij de coureurs is misschien vergeven, maar bij de constructeurs is er nog niets beslist. Doordat Ferrari in Las Vegas goede punten heeft gescoord, loopt het alleen maar verder in op McLaren. Met nog twee races op de kalender, inclusief een sprintrace in Qatar, kunnen de Italianen nog steeds in de prijzen vallen dit jaar.

