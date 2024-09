Het gemiddelde raceweekend trekt behoorlijk wat grote namen aan, of het nu doorsnee celebrities of bekende sportliefhebbers zijn. De Italiaanse GP kreeg bezoek van ten minste één Formule 1-legende in de vorm van oud-kampioen Kimi Räikkönen. De eigenzinnige Fin gaf zijn kijk op al het nieuwe bloed dat de sport betreedt, onder wie zijn naamgenoot Andrea Kimi Antonelli.

Sinds Kimi Räikkönen in 2021 afscheid nam van de Formule 1, wordt hij zelden meer in de paddock gespot. Echter, in Monza was hij weer eens van de partij. Formula1.com vroeg de oud-wereldkampioen naar alle nieuwe talenten die hun intrede hebben gemaakt of nog moeten doorstromen naar de koningsklasse. Ook Andrea Kimi Antonelli, de 18-jarige Mercedes-telg en naamgenoot van Räikkönen, kwam ter sprake.

“Ja, ik heb het gehoord,” zei Kimi Räikkönen over de grote aankondiging van de andere Kimi. “Het is geweldig. Er komen volgend jaar veel nieuwe gezichten, veel nieuwe coureurs die zijn vastgelegd voor de Formule 1. Het is goed voor de sport, en het is ook geweldig om een Italiaan in het kampioenschap te hebben. Ik denk dat het voor iedereen goed is.” Naast Antonelli debuteren ook de Australiër Jack Doohan en de Brit Oliver Bearman.

‘Het is nu makkelijker’

Andrea Kimi Antonelli is met zijn achttien jaar veruit de jongste coureur op de grid. Tijdens een vrije trainingssessie met Mercedes werd dat pijnlijk duidelijk; een beginnersfout resulteerde in een crash bij Parabolica. “Ik weet zeker dat ze weten hoe ze hem moeten voorbereiden”, verzekerde Räikkönen. “Tegenwoordig hebben ze natuurlijk simulators. Toen ik begon, was er geen simulator; je sprong gewoon in de auto en ging ervoor!”

“Ik denk dat het op veel manieren nu veel makkelijker is om door te stromen naar de Formule 1,” vervolgde The Iceman. “Je kunt veel testen en je goed voorbereiden. Ik wens hen en alle anderen het beste!” Kimi Räikkönen is een gevierde Formule 1-coureur; in totaal reed de 44-jarige Fin negentien seizoenen en liefst 349 Grands Prix. In 2007 werd hij de laatste wereldkampioen met Ferrari.

