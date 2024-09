De 18-jarige Andrea Kimi Antonelli wacht nog één vrije trainingssessie voordat hij in 2025 officieel debuteert in de Formule 1. Ingenieur Andrew Shovlin bevestigde donderdag dat de jonge Italiaan dit jaar nog een keer in actie komt. Na zijn teleurstellende debuut in Monza krijgt Antonelli binnenkort de kans om zich te revancheren. “We gaan het deze keer iets rustiger opbouwen,” aldus Shovlin.

Andrea Kimi Antonelli werd afgelopen weekend aangekondigd als de nieuwe teamgenoot van George Russell; vanaf 2025 neemt de jonge coureur het stoeltje van Lewis Hamilton over. De 18-jarige Italiaan mocht zich meteen bewijzen tijdens de eerste vrije training in Monza. Echter, na slechts tien minuten maakte Antonelli een kostbare fout en crashte hij bij Parabolica.

Trackside engineer Andrew Shovlin onthulde donderdag op het YouTube-kanaal van Mercedes dat Antonelli binnenkort de kans krijgt om zijn eer te herstellen. “De regels vereisen dat beide coureurs hun stoeltje een keer afstaan voor een vrije training,” legde Shovlin uit. “Kimi (Antonelli, red.) is onze coureur voor volgend jaar, dus natuurlijk gaan we hem daar weer voor inzetten.”

Mexico of Abu Dhabi?

Met nog acht Grands Prix op de kalender blijven er maar weinig vrije trainingen over voor het 18-jarige talent. Tijdens de sprintweekenden in Austin, Brazilië en Qatar kan Mercedes waarschijnlijk geen trainingen opgeven, en ook op stratencircuits zoals Singapore en Las Vegas is het onwaarschijnlijk dat Antonelli in de auto stapt. Daarmee blijven alleen de weekenden in Mexico en Abu Dhabi over.

“De keuze is beperkt,” reageerde Shovlin. “Maar hij zal hoe dan ook terugkeren, en we kijken ernaar uit om hem weer in de auto te zien. Hij heeft duidelijk nog niet genoeg kilometers gemaakt. De snelheid was gelukkig erg goed, alleen moeten we nog even met hem praten over hoe je een raceweekend iets rustiger kunt opbouwen.”

