Voormalig Formule 1-teambaas Eddie Jordan denkt dat Andrea Kimi Antonelli nog niet het recht heeft verdiend om voor Mercedes te rijden. Dat onthult de oud-teambaas nadat de Duitse renstal de jonge Italiaan als coureur voor 2025 heeft bevestigd. Volgens Jordan is het te vroeg voor Antonelli, en kan Mercedes hem beter eerst nog een jaartje bij een team in het middenveld laten rijpen.

Mercedes kondigde in Monza aan dat Formule 2-coureur Andrea Kimi Antonelli in 2025 Lewis Hamilton opvolgt bij het Duitse team. De jonge Italiaan maakt zo op 18-jarige leeftijd al zijn Formule 1-debuut bij een topteam. Voormalig teambaas Eddie Jordan vraagt zich af of Mercedes wel een verstandige keuze maakt.

“We hebben altijd gezegd dat ik dacht dat de druk van Mercedes te groot zou zijn voor Kimi bij zijn debuut”, legt Jordan uit, in de Formula For Success-podcast. De voormalig teambaas van Jordan Grand Prix kreeg inderdaad in Monza gelijk. “Het is inderdaad zo gelopen. (Antonelli, red.) spinde en veroorzaakte veel schade aan de auto.”

Jordan denkt daarom dat het nog veel te vroeg is om Antonelli in een Mercedes-bolide te zetten. “Ik geloof nog steeds dat er een plek is voor Kimi, maar niet bij Mercedes, dat is mijn punt. Het maakt me niet uit hoe snel hij is”, aldus Jordan. “Hij moet ergens geplaatst worden waar Toto en het team kunnen leren voor het jaar en op die manier omhoog kunnen komen. Dat is mijn visie.”

‘Max zat bij Toro Rosso’

Voormalig Red Bull-coureur David Coulthard verwijst vervolgens naar de Formule 1-carrière van Max Verstappen. De Nederlandse coureur moest tijdens zijn debuut in de koningsklasse ook een jaartje bij Toro Rosso rijpen, voordat hij bij Red Bull mocht instappen. “Dat is precies wat er zou moeten gebeuren (bij Antonelli, red.)”, is Jordan het met zijn podcastcollega eens. “Max zat bij Toro Rosso. Kimi Antonelli zou bij Williams moeten zitten waar Toto hem kan plaatsen. Dat zeggen we al tijden.”

