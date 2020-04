Kimi Räikkönen blijft ver weg van online racen: ‘Ik geef er helemaal niets om’

Eén voor één laten coureurs zich overhalen om mee te doen aan de online races, zelfs Sebastian Vettel heeft al een simulator laten opbouwen in zijn huis dus wie weet. Maar er is één man waarvan je zeker kan zijn dat hij zich niet laat zien in de Virtual Grands Prix.

Afgelopen zondag stonden naast de uiteindelijke winnaar Charles Leclerc nog eens zes coureurs van de huidige grid aan de start van de Virtual Grand Prix van China. Lando Norris, Carlos Sainz, Alex Albon, George Russell, Nicolas Latifi en Antonio Giovinazzi zijn inmiddels ‘om’.

De oudste van het stel schitterde door afwezigheid. De 40-jarige Kimi Räikkönen was op dat moment waarschijnlijk één van zijn kinderen aan het instoppen of een potje aan het pokeren. Alles behalve virtueel racen in ieder geval, de Fin heeft er een broertje dood aan. “Ik geef er helemaal niets om. Ik wacht liever tot ik weer de baan op mag”, vertelt Räikkönen in een interview met de Italiaanse krant Corriere dello Sport.

En waar zijn afkeer van de game F1 2019 nog tot daar aan toe is, van het serieuze virtuele werk is de Alfa-coureur ook geen fan. “Het is niet zo dat ik er niet van houd. Laat ik zeggen dat ik niet voor deze sport heb gekozen om in een vliegtuig naar Italië te zitten om vervolgens in de simulator te zitten. Het is compleet anders dan echt op de baan rijden. Die simulatoren zijn natuurlijk ook nog eens extreem anders en veel complexer dan die racing games.”

Bezorgd om zijn vorm is Räikkönen in ieder geval niet. “Het zal niet anders zijn dan tijdens de wintertest na vakantie. Zodra we beginnen, gaan we nu meteen racen, ik zie geen problemen.”