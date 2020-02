Testdag 2: Mercedes eist hoofdrol op, Raïkkönen snelste tijd

De tweede testdag in Barcelona zit erop. Net als gisteren beleefden de teams een probleemloze dag. Kimi Raïkkönen reed de snelste tijd, Romain Grosjean maakte de meeste kilometers. Een verslag van de testdag 2.

Op een tochtje door het grind van Romain Grosjean na is de tweede testdag relatief incidentloos, tot Raïkkönen met een kwartier op de klok de rode vlag uitbrengt. Zijn C39 staat stil tussen bocht 8 en 9. Grosjean is op donderdag de marathonman, hij tikt af op 158 ronden. Net als gisteren is Mercedes het team dat het meeste kilometers maakt. In de W11 gaan Hamilton (106 ronden) en Bottas (77 ronden) 183 keer rond het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Lees ook: Mercedes geeft uitleg over DAS: ‘FIA gaf toestemming voor stuursysteem’

Mercedes eist het merendeel van de aandacht op tijdens de tweede testdag. In de voormiddag merken fans en experts iets verdacht aan het stuur van Lewis Hamilton. Enkele uren later is duidelijk wat dat ‘iets’ is. Mercedes heeft een nieuw stuursysteem ontwikkeld, DAS (dual axis steering). Het zou het team uit Brackley een voordeel in de regulatie van de bandentemperatuur moeten opleveren.

Aan het einde van testdag 2 vinden we Kimi Raïkkönen (1:17.091) bovenaan de tijdstabellen, voor Perez en Ricciardo. Albon, die vandaag voor het eerst plaatsnam in de Red Bull RB16, is de eerste coureur van een topteam op plaats 4, voor Vettel op P6 en Hamilton op de 9de plaats. De topteams focussen voorlopig niet op snelle ronden.

Volg al het nieuws tijdens de wintertesten op ons liveblog Live WT.