Räikkönen: ‘Race zou waarschijnlijk niet doorgaan als het aan de teams lag’

Kimi Räikkönen stelt dat als het aan de teams had gelegen, de Grand Prix van Australië waarschijnlijk niet door zou gaan. De Fin zegt dat het ‘waarschijnlijk niet’ de juiste keuze is dat de Formule 1 in Australië is, maar hij benadrukt ook dat het niet aan de teams is om hierover een beslissing te nemen.

De eerste race van het seizoen vindt dit weekend plaats, al heerst er onzekerheid vanwege het coronavirus. Zo zitten een aantal teamleden van Haas en McLaren in quarantaine en liet Lewis Hamilton zich kritisch uit over het doorgaan van de race. Kimi Räikkönen betwijfelt ook of het wel verstandig is dat de Formule 1 ‘gewoon’ doorgaat. ”Het ligt niet aan ons dat we in deze situatie zitten”, zegt Räikkönen tegen onder andere Motorsport.com. ”Ik weet niet of het de juiste keuze is dat we hier zijn. Waarschijnlijk niet”, aldus de 40-jarige Fin.

”Maar het is niet aan ons, het is niet onze beslissing”, vervolgt de Alfa Romeo-coureur. ”Ik denk dat we hier waarschijnlijk niet eens zouden zijn als alleen de teams hierover mochten beslissen”, aldus Räikkönen.

Een van de maatregelen van de organisatie van de Australische Grand Prix was het beperken van momenten tussen de coureurs en de fans, waaronder de handtekeningensessie. Räikkönen begrijpt dat er maatregelen zijn genomen om het risico op verspreiding te verminderen. ”Dit is hoe de situatie nu is. Ik probeer de risico’s voor iedereen te beperken. Het is niet alleen voor ons, maar ook voor de fans. Ik heb gehoord dat sommige mensen in de paddock ziek zijn geworden en niemand weet echt hoe het zit. We zullen zien hoe het gaat”, sluit Räikkönen af.

