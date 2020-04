De 20 coureurs van 2020, 20 jaar geleden: Sebastian Vettel

In de reeks ‘De 20 coureurs van 2020, 20 jaar geleden’ gaan we terug naar het jaar 2000. Hoe oud waren de huidige F1-coureurs aan het begin van het millennium, in welke klasse waren ze actief en hoe zagen ze er 20 jaar geleden uit? Deze week: Sebastian Vettel.



Sebastian Vettel is in 2000 dertien jaar oud. De Duitser is op dat moment al enkele jaren actief in de karting. In 2003 maakt Vettel de overstap naar single seaters wanneer hij debuteert in de Duitse Formule BMW. Vettel behoort in 2000 tot de eerste lichting jonge coureurs die een plek krijgt in het Red Bull Junior Team.

Ondanks anderhalf jaar als test- en reservecoureur bij BMW Sauber (waarvoor Vettel uiteindelijk ook debuteert in de F1) blijft de jongen uit Heppenheim verbonden aan Red Bull. In 2007 maakt hij zijn eerste meters voor Toro Rosso, een jaar later wordt hij op Monza de jongste racewinnaar ooit, een record dat ondertussen in handen is van Max Verstappen. In 2009 stapt Vettel over naar moederteam Red Bull.

Lees ook: Vettel eerste keuze, maar ook deze drie coureurs staan op Ferrari’s lijst

Twintig jaar later begint Sebastian Vettel aan zijn 14de seizoen in de Formule 1 en zijn zesde bij Ferrari. Vettel stond voorlopig aan de start van 240 GP’s, de helft daarvan finishte hij op het podium. Hij kroonde zich met Red Bull vier keer tot wereldkampioen en verzamelde 53 overwinningen.

Lees ook: Vettel onthult mogelijke plannen na F1-carrière: ‘Plande ik al voor mijn debuut’