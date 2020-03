Vettel onthult mogelijke plannen na F1-carrière: ‘Plande ik al voor mijn debuut’

Sebastian Vettel staat als F1-coureur veelvuldig in contact met engineers, en dat zou na zijn carrière ook het geval kunnen zijn. De Duitser zegt dat hij zich na zijn loopbaan verder wil verdiepen in techniek en technologie. “Toen ik klaar was met de middelbare school plande ik om naar de universiteit te gaan en bouwkunde te studeren.”

Sebastian Vettel maakte in 2007 op 19-jarige leeftijd zijn Formule 1-debuut. Voor zijn autosportcarrière een hoge vlucht nam had de Duitser andere toekomstplannen. “Voor ik professioneel racete en voor mijn carrière echt begon, plande ik om na mijn middelbare school naar de universiteit te gaan en bouwkunde te studeren,” vertelt Vettel op de Instagrampagina van Ferrari.

De afgelopen jaren stond Vettel in contact met de nieuwste technologieën en de slimste ingenieurs. Hij is dan ook altijd gefascineerd gebleven door het beroep en technologie. “Ik heb ondertussen veel andere interesses ontwikkeld, maar toch is het nog steeds iets dat me fascineert, weten en begrijpen hoe dingen werken”, legt Vettel uit. “Ik begrijp graag wat er in mijn bolide gebeurt, hoe de ontwikkeling van de auto vordert en hoe dat allemaal samenkomt. Het kan dus iets voor de toekomst zijn.”

Gevraagd of hij zijn jongere zelf advies zou willen geven voor hij zijn debuut maakte in 2007 antwoordt Vettel: “Ik zou mezelf geen advies willen geven. Ik denk dat alles wat er is gebeurd, met een reden is gebeurd”, klinkt het filosofisch. “Het is duidelijk dat ik me gelukkig mag prijzen met de carrière die ik tot nu toe heb gehad. Ik denk niet dat een jongere ik advies zou aannemen.”



