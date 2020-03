Teambaas Mattia Binotto en Sebastian Vettel hebben al gesprekken gehad over een nieuwe Ferrari-deal voor de Duitser. 2020 wordt daarbij volgens Binotto een bepalend moment in Vettels carrière. “Hij weet dat hij goed moet presteren.”

Oké, de gesprekken zullen door de uitbraak van het coronavirus en het nog niet van start gaan van het Formule 1-seizoen inmiddels op de lange baan geschoven zijn, met belangrijker zaken op één, maar Binotto vertelt aan Formula1.com dat er dus al degelijk gesproken is.

“We zijn de discussie over een nieuwe deal al begonnen”, beaamt Binotto. “Het is namelijk belangrijk om dit al vroeg aan te kaarten. Het is niet iets waarmee we tot het eind van het seizoen kunnen wachten”, zegt Binotto, die deze uitspraken al deed voor de seizoensstart donderdag verder werd uitgesteld.

Lees ook: Races in Zandvorot en Barcelona uitgesteld, Monaco geschrapt

Ongeacht waar, wanneer en hoe het Formule 1-seizoen aftrapt, wordt het volgens de Ferrari-teambaas een belangrijk jaar voor Vettel. “Hij is in goede vorm en komt gefocust op me over. Hij weet ook dat hij goed moet presteren. Dit is namelijk een sleutelmoment in zijn carrière.”

Het contract van de 32-jarige Vettel loopt namelijk niet alleen eind 2020 af, de viervoudig wereldkampioen heeft ook een wat teleurstellend 2019 achter de rug. Vettel staat bij Ferrari onder druk van Charles Leclerc, die in 2019 meer races won, poles pakte en boven hem in het WK eindigde.

“Hoe Sebastian het in het begin van het seizoen doet, zal belangrijk zijn voor zijn contractverlenging. Hij heeft het in eigen handen, dus ik denk dat hij zeer gemotiveerd is.” Volgens Binotto werd Vettel vorig jaar ‘verrast’ door Leclerc. “Dat is nu niet meer zo. Hij weet hoe hoog de lat ligt en wat hij moet doen.”

Lees ook: Renaults Abiteboul ‘zou geen nee zeggen’ tegen Vettel als Ricciardo vertrekt