Races in Zandvoort en Barcelona uitgesteld, Monaco geschrapt

De FOM en de FIA hebben de knoop doorgehakt, de Grands Prix van Nederland en Spanje worden tot nader order uitgesteld in verband met de corona-uitbraak. De Grote Prijs van Monaco wordt zelfs helemaal geschrapt.

Het drieluik had de opening moeten zijn van het Europese seizoen maar daar is een streep doorgezet. “Met de huidige wereldwijde uitbraak van COVID-19 hebben we na overleg met de drie organisaties besloten dat de races in Nederland, Spanje en Monaco worden uitgesteld”, aldus de F1 in een persverklaring. De Automobile Club de Monaco voegt daaraan toe de race inmiddels zelfs helemaal te hebben geannuleerd.

De organisatie achter de Grand Prix van Nederland heeft al laten weten met de Formule 1 te werken aan het vinden van een nieuwe datum voor de race in Zandvoort.

De beslissing om de races uit te stellen is genomen om de gezondheid van het personeel, de coureurs en de fans te waarborgen. Men denkt en hoopt het kampioenschap te beginnen na mei zodra het veilig is. “De FOM en de FIA blijven nauw samenwerken met de betreffende organisaties en lokale overheden om de situatie te monitoren. Als het zover is zullen we voor iedere race gaan kijken naar potentiële alternatieve data later in het jaar. Daarvoor moet de situatie wel eerst verbeteren.”

Na het uitstel van de races in Australië, Bahrein, Vietnam en China was die van Nederland de eerstvolgende op de kalender. Voorlopig staat de seizoensopening nu voor 7 juni op de kalender in Azerbeijdzjan maar of die datum gehaald wordt, is nog zeer de vraag.

