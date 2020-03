Zandvoort werkt met Formule 1 aan nieuwe datum voor GP

De organisatie achter de Dutch GP is met autosportbond FIA en Formule 1-eigenaar Liberty Media in gesprek over een nieuwe datum voor de Grand Prix van Nederland, nu ook de race in Zandvoort tot nader order is uitgesteld.

De Grote Prijs van Nederland – de eerste sinds 1985 – stond oorspronkelijk van 1 t/m 3 mei op de kalender. Door de uitbraak van het coronavirus en de gevolgen daarvan, is daar een streep door gezet. De Formule 1 maakte donderdagmiddag bekend de races in Nederland en Spanje uit te stellen, terwijl die in Monaco helemaal niet meer doorgaat. Eerder werden de wedstrijden in Australië, Bahrein, Vietnam en China al op de lange baan geschoven.

“De FIA en FOM geven aan dat ze de komende periode de tijd nemen om mogelijke alternatieve data voor elke Grand Prix later in het jaar te bestuderen”, vertelt een woordvoerder van de Dutch GP aan FORMULE 1. Nederland zit zo in hetzelfde schuitje als de rest van de uitgestelde races. De Formule 1 wacht een lastige logistieke legpuzzel. Zeker met de onzekere ontwikkeling van de corona-pandemie.

“Wij ondersteunen de FIA en FOM door voor hen de situatie en het sentiment in Nederland dagelijks te monitoren”, aldus de woordvoerder. Over een voorkeursdatum voor de race in Zandvoort, of mogelijke plekken op de kalender, worden geen uitspraken gedaan.

Tickets blijven geldig

Wat de organisatie wel benadrukt: “Alle toegangskaarten blijven geldig voor een nieuwe datum.” Wie een kaartje heeft bemachtigd, hoeft zich dus geen zorgen te maken. “Tickethouders hoeven ook niet opnieuw mee te doen met een loting. Toegang is voor deze groep gegarandeerd.”

Mocht een tickethouder zelf niet in staat zijn naar Zandvoort te komen zodra een nieuwe datum bekend is, dan kan een ticket geannuleerd worden en volgt een refund. “Wij zullen meer informatie aan tickethouders verstrekken zodra er meer duidelijkheid is over een datum.”

