Vandaag, donderdag, overleggen de FIA, FOM en F1-teams via een videoconferentie over een mogelijke invulling van de kalender voor 2020. Dat meldt La Gazzetta dello Sport. De nieuwe kalender voor 2020 zou bestaan uit zeventien tot negentien races. De ‘herstart’ zou plaatsvinden op 24 mei in Monaco of twee weken later op 7 juni in Bakoe.

De kalender blijft tot en met de GP van Brazilië quasi ongewijzigd, alleen Zandvoort zou verhuizen naar augustus. Daardoor zou het seizoenseinde erg druk zijn. Met China op 22 of 29 november, Bahrein op 29 november of 6 december en Abu Dhabi op 13 december zouden er dan drie races in minder dan een maand verreden worden.

De grote verliezers na deze aanpassingen zouden Australië, Vietnam en mogelijk Monaco zijn. Afhankelijk van wanneer het seizoen begint krijgt de race in het prinsdom al dan niet een plek op de kalender. Australië, waar gereden wordt op de openbare wegen rond Albert Park, zal geen 2020-editie hebben en ook de inaugurele GP van Vietnam zou geen plaats krijgen op de nieuwe kalender voor 2020 en een jaartje uitgesteld worden.

