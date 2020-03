GP’s met minder dan 12 auto’s? Brawn houdt alle opties open

F1-topman Ross Brawn zegt dat er dit seizoen GP’s kunnen plaatsvinden met minder dan 12 auto’s op de grid. Die races zouden dan nog steeds meetellen voor het wereldkampioenschap. Brawn lijkt zo terug te komen op eerdere uitspraken. “Wat we dit jaar van de teams nodig hebben, is flexibiliteit.”



In de reglementen van de Formule 1 staat dat een evenement “kan worden geannuleerd als er minder dan 12 auto’s zijn”. Dat betekent echter niet dat een GP in zo’n geval moet worden afgelast. Ross Brawn wijst erop dat uitzonderingen mogelijk zijn als de FIA die goedkeurt. De aanhoudende coronacrisis zou reden kunnen zijn voor zo’n uitzondering.

Brawn, die eerder verklaarde dat een GP niet zou doorgaan als een team een land niet in kon, lijkt zo terug te komen op zijn woorden. “We hebben 12 of meer auto’s nodig om een kampioenschapsrace te houden, al ligt de eindbeslissing bij de FIA”, vertelt Brawn aan Sky Sports.

Minder dan 12 auto’s

Volgens Brawn kan de FIA in uitzonderlijke omstandigheden races met minder dan 12 auto’s goedkeuren. “In speciale omstandigheden zouden ze ervoor kunnen kiezen om minder auto’s toe te staan. Maar 12 auto’s is wat er staat”, doelt Brawn op het Concorde-akkoord.

“Wat we dit jaar van de teams nodig hebben, is flexibiliteit”, gaat Brawn verder. “Ze moeten wat speling toestaan, omdat we ons in zeer ongebruikelijke omstandigheden bevinden. We moeten ervoor zorgen dat we een seizoen hebben dat economische kansen biedt voor de teams. We moeten ervoor zorgen dat we teams niet te veel in moeilijkheden brengen, omdat we races niet kunnen laten doorgaan omdat één team drie races op rij niet zou willen deelnemen.”



