Officieel: Vettel en Ferrari na 2020 uit elkaar

Ferrari heeft bekendgemaakt dat Sebastian Vettel het team eind 2020 verlaat. De samenwerking tussen het Italiaanse team en de Duitser komt daarmee na zes seizoenen tot een einde.

“We hebben deze beslissing samen met Sebastian genomen”, stelt Ferrari-teambaas Mattia Binotto in een statement. “We hebben het gevoel dat dit voor beide partijen het beste is. Het was geen makkelijke beslissing”, geeft Binotto toe. “Zeker niet gezien wat Sebastian waard is als coureur en persoon.”

‘Geen specifieke reden’

Volgens de Ferrari-teambaas is er ‘geen specifieke reden’ voor het scheiden van de wegen. “Behalve dat we het samen op vriendschappelijke wijze eens zijn geworden dat uit elkaar gaan het beste is om onze individuele doelen te bereiken.”

Vettel zelf zegt dat ‘het team en ik ons hebben gerealiseerd dat er geen gedeelde behoefte meer bestaat na dit seizoen samen verder te gaan’. “Financiële overwegingen hebben geen rol gespeeld”, stelt Vettel. “Zo denk ik namelijk niet als het op bepaalde beslissingen aankomt, en dat zal ik ook nooit doen.”

Vettel filosofisch

Wat zijn toekomst betreft, drukt Vettel zich filosofisch uit. “Wat er de laatste maanden in de wereld is gebeurd, heeft ons allemaal doen nadenken over onze prioriteiten in het leven. Je moet je fantasie gebruiken en aan de nieuwe situatie aanpassen.”

“Ik ga zelf de tijd nemen om na te denken over wat echt belangrijk is in mijn toekomst”, zegt Vettel, die daarmee alle opties open lijkt te houden, maar wiens woorden een pensioen zeker niet lijken uit te sluiten voor de 32-jarige Ferrari-coureur annex familieman (Vettel heeft drie kinderen, red.).

Woorden van dank

Zoals het hoort bij een vooraf aangekondigd afscheid, spreken Vettel en Binotto – bij monde van Ferrari – woorden van dank uit aan elkaar. “Ferrari heeft een speciale plek in de Formule 1 en ik hoop dat ze al het succes behalen dat ze verdienen”, zegt Vettel.

“Ik wil de hele Ferrari-familie en alle tifosi bedanken voor alle steun die ze me de afgelopen jaren hebben gegeven”, vervolgt Vettel, die dat hoopt terug te betalen door in 2020 nog één seizoen alles te geven voor Ferrari: “Ik wil mijn tijd hier met meer mooie momenten afsluiten.”

Volgens teambaas Binotto heeft Vettel ‘zijn plek in de Ferrari-geschiedenis’ al wel verdiend. En: “Namens iedereen bij Ferrari wil ik hem bedanken voor zijn professionaliteit, menselijke kwaliteiten en de vele geweldige momenten die we al hebben meegemaakt.”

