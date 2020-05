Gerucht: Vettel eind 2020 weg bij Ferrari, Sainz of Ricciardo als opvolger?

Het doorgaans goed geïnformeerde Auto, Motor und Sport weet het zeker: Sebastian Vettel gaat na dit seizoen weg bij Ferrari. Een officiële aankondiging daarvan zou zelfs op korte termijn te verwachten zijn.

Vettels contract met de Scuderia loopt eind 2020 af en de viervoudig wereldkampioen en Italiaanse renstal waren al een tijdje in onderhandeling over verlenging daarvan, maar volgens informatie van Auto, Motor und Sport zijn die onderhandelingen op niets uitgelopen en inmiddels afgebroken.

Het gevolg: Vettel en Ferrari gaan na dit seizoen uit elkaar. Een officiële aankondiging van dit nieuws valt volgens de Duitse publicatie mogelijk deze week – in het vroegste geval zelfs dinsdag – al te verwachten. Vettel zou de voorstellen van Ferrari hebben afgewezen.

Wat precies het breekpunt is geweest in de gesprekken tussen Vettel en Ferrari, is niet bekend. Van het (lagere) salaris tot Vettels status in het team naast Charles Leclerc en de looptijd van het contract, het zijn allemaal potentiële struikelblokken geweest in de onderhandelingen.

Wat nu voor Vettel?

Een Ferrari-exit betekent dat Vettel weinig opties overhoudt in de top van de Formule 1. Bij Mercedes lijkt hij nergens op te hoeven rekenen zolang Lewis Hamilton daar rijdt, een ‘duel met Max Verstappen wil Vettel zichzelf niet aandoen’ bij een Red Bull-terugkeer, schrijft Auto, Motor und Sport.

Zo resteert de subtop, met Vettel die al wel eerder in verband is gebracht met McLaren en Renault. Volgens Italiaanse media heeft hij zelfs van beide teams al een aanbod gehad, al is het zeer de vraag of Vettel zin heeft daar in te stappen. Zo niet, dan kan dat op zijn 32ste al wel eens pensioen betekenen.

Sainz of Ricciardo?

Ferrari’s zoektocht naar een opvolger van Vettel lijkt overzichtelijker. De belangrijkste gegadigden zijn McLarens Carlos Sainz en Renaults Daniel Ricciardo, en hun contracten lopen eind 2020 allebei af. Een overstap van wereldkampioen Lewis Hamilton lijkt van de baan.

De 25-jarige Sainz zou volgens berichten in Italiaanse media op één staan om Vettel te vervangen. Toch dient ook zevenvoudig Grand Prix-winnaar Ricciardo (30) niet uitgevlakt worden: hij was voor 2019 al eens dichtbij een Ferrari-deal.