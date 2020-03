Martin Brundle: ‘Carlos Sainz is een optie voor Ferrari’

Carlos Sainz is een goede optie voor Ferrari als Sebastian Vettel het team zou verlaten. Dat denkt analist en commentator Martin Brundle. Volgens de Brit zou Sainz, net als Ricciardo, een goede vervanger zijn voor de viervoudig wereldkampioen. Het speculeren over de invulling van het tweede stoeltje bij Ferrari in 2021 gaat zo naarstig verder.

Het contract van Sebastian Vettel bij Ferrari loopt aan het einde van dit seizoen af. Er wordt dan ook al weken druk gespeculeerd over een mogelijke vervanger voor de Duitser bij de Scuderia. Volgens Martin Brundle is Carlos Sainz een goede optie voor Ferrari. “Ik heb het altijd al opgenomen voor Carlos, ook bij McLaren toen zij niet zeker waren of ze hem moesten aannemen”, vertelt Brundle aan het Britse Daily Express.

Als Vettel eind dit jaar besluit om te stoppen of Ferrari te verlaten, is Sainz volgens Brundle een interessante optie. “Ja, als hij einde contract is wel”, verduidelijkt de Brit. “Sainz zat heel dicht tegen Verstappen aan toen ze samen bij Toro Rosso reden. Toen werd het politiek en namen beide kanten van de garage het tegen elkaar op.”

Op de baan was het verschil tussen Sainz en Verstappen klein, stelt de Sky Sports-commentator. “Het team koos voor Verstappen, wat je altijd zou doen denk ik. Maar Carlos was een goede match voor hem. Ferrari heeft daarnaast ook nog Daniel Ricciardo als een optie voor het zitje”, besluit Brundle.

