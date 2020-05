Brown legt uit waarom Ricciardo nu wel naar McLaren komt: ‘Zijn een team waar iets beweegt’

Zak Brown heeft uitgelegd waarom Daniel Ricciardo in 2021 wel overstapt naar McLaren, iets wat hij twee jaar geleden weigerde. Volgens de McLaren-CEO is er in de afgelopen twee jaar veel veranderd aan zijn team, waardoor Ricciardo deze keer wel de stap durft te wagen. “Hij heeft de veranderingen gezien die we hebben aangebracht.”

McLaren voerde in 2018 al eens gesprekken over een mogelijke transfer met Ricciardo, op dat moment in dienst van Red Bull. De Australiër gaf uiteindelijk de voorkeur aan een overstap naar Renault omdat de Franse renstal destijds competitiever was. Twee jaar later wist Brown Ricciardo dan toch te strikken. De Aussie vervangt in 2021 Carlos Sainz, die naar Ferrari trekt.

“Het binnenhalen van een racewinnaar zoals Daniel is absoluut een teken dat we op de goede weg zijn, daar gelooft hij in”, vertelt Zak Brown aan Sky Sports. “We wilden hem een paar jaar geleden al inlijven, maar toen besloot hij niet te komen. Ik heb er sindsdien met hem over gepraat en hij zegt dat we toen een slecht seizoen achter de rug hadden. Hij vond dat er op dat moment teveel beloftes waren over hoe we het team weer zouden opbouwen.”



Lees ook: Weblog: Ricciardo’s exit zet vraagtekens bij F1-toekomst van Renault en Abiteboul

“Ik had Andreas Seidl of James Key nog niet binnengehaald of het managementteam was nog niet geherstructureerd. Er waren dus veel beloftes, ik kon zien hoe hij toen dacht ‘laat ik eerst maar eens kijken hoe dit loopt’.”

“Nu is hij tevreden over hoe het is gelopen, ik ben zelf tevreden hoe het is gelopen”, gaat Brown verder. “Hij ziet de veranderingen die we hebben aangebracht, het leiderschap dat Andreas (Seidl, teambaas bij McLaren, red.) brengt, de steun die we hebben van onze aandeelhouders, onze overstap naar Mercedes-motoren,… We zijn een team waar iets beweegt en ik denk dat hij ons naar een hoger niveau zal tillen”, besluit Brown.



Lees ook: 6 vragen aan Daniel Ricciardo: ‘Ik viel na mijn eerste GP in slaap op de pitmuur!’