6 vragen aan Daniel Ricciardo: ‘Ik viel na mijn eerste GP in slaap op de pitmuur!’

In het nieuwe nummer van FORMULE 1 MAGAZINE vragen we coureurs en kenners ter ere van het zeventigjarig bestaan van de Formule 1 naar hun favorieten uit de historie van de koningsklasse. Zeven vragen – of in Daniel Ricciardo’s geval zes – met ontelbare mooie herinneringen.

Daniel Ricciardo (30) debuteerde in 2011 in de Formule 1 en klom via HRT en Toro Rosso op naar Red Bull. Voor dat team won hij tussen 2014 en 2018 zeven races, waaronder in Monaco. Sinds 2019 rijdt de Australiër voor Renault, in 2021 maakt hij de overstap naar McLaren.

1: Mijn allereerste herinnering aan de Formule 1 is…

“Ik weet nog dat ik in 1993 bij de Australische Grand Prix in Adelaide was. Na alle actie op het circuit viel ik na afloop van de race op de pitmuur in slaap!”

2: In deze Grand Prix had ik graag willen rijden…

“De Grand Prix van Brazilië van 2008 was van buitenaf een geweldige race om te zien, waar alles in zat. Dat moet een geweldig leuke race geweest zijn om aan mee te doen.”

3: Over 20 jaar ziet de Formule 1 er zo uit…

“Geen idee! Echt niet, het is lastig te zeggen.”

4: Stel, je mag een decennium uitkiezen om te rijden, dan zijn dat de jaren…

“Ik denk dat het cool geweest zou zijn om in de jaren 80 te racen. Maar: ik ben happy met hoe de Formule 1 van vandaag de dag is, dus het is niet zo dat ik per se terugkijk en wens dat we nog steeds in de jaren 80 zouden zitten.”

5: Als ik mezelf zou moeten vergelijken met een coureur op de huidige grid, lijk ik het meest op…

“Ik denk dat ik redelijk uniek ben! Ayrton Senna was meedogenloos op het circuit, maar daarnaast heel bescheiden. Als ik naar mezelf kijk, kan ik niet zeggen dat ik op iemand lijk… Ik heb ongetwijfeld een aantal eigenschappen gemeen met coureurs uit het verleden, maar ik denk dat ik ook wat nieuwe karaktertrekken in de sport heb geïntroduceerd.”

6: Als je je ideale coureur moet samenstellen uit alle coureurs uit de Formule 1-geschiedenis, hoe ziet die er dan uit?

“Ik zou Michael Schumacher kiezen vanwege hoe vasthoudend en volhardend hij is. Ik denk niet dat hij de snelste coureur ooit was, maar zijn vastberadenheid maakte echt het verschil. Volgende op mijn lijstje is Alain Prosts intelligentie, gecombineerd met zijn pure snelheid. En daarbij dan Senna’s wil om elke race koste was het kost te winnen. Tot slot Mario Andretti’s kwaliteit om soepeltjes en zonder problemen van de ene naar de andere formuleklasse over te stappen, zoals hij deed toen hij de Indycars inruilde voor de Formule 1.”

