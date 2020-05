Ricciardo blij met transfer: ‘Maar eerst Renault-hoofdstuk goed afsluiten’

Daniel Ricciardo heeft nog een jaar te gaan bij Renault voordat hij overstapt naar McLaren maar hij is de Fransen alvast dankbaar. “Ik ben ontzettend dankbaar voor mijn tijd bij Renault en hoe ik ben ontvangen”, reageert de Australiër op zijn transfer.

In Woking neemt Ricciardo de plaats in van de naar Ferrari vertrekkende Carlos Sainz. Wanneer is nog de vraag maar de Australiër heeft nog een seizoen te gaan bij Renault. “We zijn nog niet klaar en ik kan niet wachten om om weer op de grid te staan dit jaar. Mijn volgende hoofdstuk begint nog niet, laten we eerst het huidige goed afsluiten. Merci!”

¡Adiós amigo! It’s only been a year, but it’s been a pleasure @Carlossainz55. We’ve had some good laughs and made a few memories. Give it your all mate and let’s give this year the send off it deserves. pic.twitter.com/Vnyrpdw0WG — Lando Norris (@LandoNorris) May 14, 2020



McLaren-baas Zak Brown is in ieder geval blij dat zijn coureursduo voor 2021 al rond is. “Het vastleggen van Daniel is een weer stap voorwaarts in onze planning voor de langere termijn. Hij zal naast Lando een mooie spannende dimensie brengen voor het team. Het is goed nieuws voor het team, de partners en natuurlijk de fans.”

Het is een wat rare gewaarwording met nog een seizoen voor de boeg maar Sainz wordt alvast bedankt voor de bewezen diensten. “Ik wil Carlos bedanken voor het uitstekende werk dat hij heeft gedaan voor McLaren, hij heeft ons goed geholpen om de weg terug omhoog in te slaan. Hij is een echte teamspeler, we wensen hem het allerbeste.”

Ook Manager Andreas Seidl is in zijn nopjes met zijn nieuwe duo voor 2021. “Daniel heeft races gewonnen, zijn ervaring, toewijding en energie is een mooie toevoeging aan het team. Met Daniel en Lando hebben we twee echte racers waar onze fans plezier van zullen hebben.”