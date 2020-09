Renault bekijkt opties om Alonso te laten testen: ‘We zullen hem al aan het werk zien’

Fernando Alonso zal dit seizoen nog testen voor Renault alvorens hij volgend jaar terugkeert op de grid. Dat zegt teambaas Cyril Abiteboul. De Franse renstal bekijkt welke opties mogelijk zijn nadat ze eerder probeerde toestemming te krijgen van de FIA om de Spanjaard deel te laten nemen aan de young driver test in Abu Dhabi aan het einde van het seizoen. “We zullen Alonso aan het werk zien, maar ik kan nog niet zeggen wanneer.”

Fernando Alonso bracht deze week alvast een bezoek aan de Renault-fabrieken om zijn terugkeer bij het team voor te bereiden. Volgens teambaas Cyril Abiteboul kan de 39-jarige Spanjaard niet wachten om opnieuw aan de slag te gaan. “We zagen dat Fernando blij is om terug in een teamomgeving te zijn, hij voelt zich thuis en heeft goede herinneringen aan het team”, vertelt de Fransman tijdens de persconferentie in Sotsji.

Lees ook: Renault wil Alonso inzetten tijdens ‘young driver test’ in Abu Dhabi

“Hij was onder de indruk van de vooruitgang in de fabriek en de gedrevenheid van de mensen daar”, gaat Abiteboul verder. “Het is belangrijk voor ons om dat enthousiasme en die trots in Fernando’s ogen te zien. We moeten hard werken om hem een auto te geven die hem waard is en waarmee hij kan strijden.”

Om Alonso voor te bereiden op zijn comebackseizoen wil Renault de Spanjaard dit jaar nog laten testen in de F1-bolide. Eerder deze maand raakte bekend dat het Franse team in gesprek was met de FIA om Alonso in december in te mogen zetten tijdens de young driver test in Abu Dhabi. Normaal gesproken bestaat de post-season test in Abu Dhabi uit drie dagen, maar omdat er dit jaar geen testwerk voor bandenproducent Pirelli nodig is, werd het aantal dagen teruggebracht naar één, de zogenaamde young driver test waarbij een jong talent moet worden ingezet.

Daarnaast bekijkt Renault ook andere opties om Alonso kilometers te laten maken. “Er zijn de filmdagen, we hebben een testprogramma met een twee jaar oude auto,…”, somt Abiteboul enkele mogelijkheden op. De Renault-teambaas is dan ook zeker dat Alonso een kans krijgt om te test. “We zullen Alonso aan het werk zien, maar ik kan nog niet zeggen wanneer.”

Lees ook: Voerde Alonso in 2019 gesprekken met Red Bull? ‘Een bepaald team wilde van coureurs wisselen’