Paddockpraat: F1 2020 tot nu toe, de balans opmaken met Rob Kamphues

Rob Kamphues is deze week te gast bij Paddockpraat en samen met de presentator/coureur/liefhebber maken wij, André Venema, Daan de Geus en Sjaak Willems, de balans op van het seizoen 2020 tot nu toe. Het resultaat: een gesprek over het falende Ferrari, de toekomst van Max Verstappen, veel wilde geruchten, weddenschappen om slechte wijn en onze hoofdredacteur die voortdurend doelwit is van pesterijtjes door Kamphues. Het was gezellig, Rob. Luister ‘m hier.