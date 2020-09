Voerde Alonso in 2019 gesprekken met Red Bull? ‘Een bepaald team wilde van coureurs wisselen’

Voerde Fernando Alonso in 2019 gesprekken met Red Bull? De Spanjaard lijkt er alleszins wel op te zinspelen. Alonso zegt vorig jaar gesprekken te hebben gevoerd met “een team dat van coureurs wilde wisselen”, zonder een naam te noemen. “Ik wilde nog niet instappen voor een half jaar of voor een jaar.”

Fernando Alonso keert volgend jaar na twee jaar afwezigheid terug in de Formule 1. De Spanjaard rijdt in 2021 voor Renault, dat volgend seizoen als Alpine op de grid zal verschijnen. In gesprek met Motorsport.com laat Alonso uitschijnen dat hij eerder een comeback had kunnen maken, mogelijk als teamgenoot van Verstappen bij Red Bull.

Sinds zijn afscheid in 2018 liet de 39-jarige Spanjaard de deur voor een rentree steeds op een kiertje. “Er zijn min of meer constant gesprekken gevoerd. Ik verliet de sport in november 2018 en het eerste telefoontje om te informeren of ik me al verveelde, kwam in juni 2019”, vertelt Alonso.

Het team dat hem belde, noemt hij niet bij naam. “In augustus 2019 wilde een bepaald team van coureurs wisselen, maar op dat moment wilde ikzelf nog niet instappen voor een half jaar of voor een jaar.” De Spanjaard lijkt daarmee te zinspelen op Red Bull, dat in 2019 als enige team van coureurs wisselde toen Alex Albon in augustus ten nadele van Pierre Gasly de overstap maakte van Toro Rosso naar moederteam Red Bull.

Een onverwachte rentree in de sport bij het team uit Milton Keynes kwam er uiteindelijk niet. “Ik zat met mijn hoofd al bij de nieuwe reglementen voor 2021 en in de tussentijd heb ik dingen van mijn wensenlijstje afgewerkt zoals Le Mans, de Indy 500 en Dakar. In november 2019 heb ik vervolgens voor het eerst met Renault gesproken.” Die gesprekken leidden wel tot een comeback, want in 2021 begint Alonso met Alpine aan zijn achttiende seizoen in de koningsklasse van de autosport.

